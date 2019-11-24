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В госдепе назвали условие улучшения отношений России и США

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Фото: TASS/Zuma/Kyle Mazza
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Улучшение отношений России и США зависит от выполнения Москвой Минских договоренностей. Об этом заявил первый заместитель американского госсекретаря Джон Салливан на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в японской Нагое.

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Также дипломат призвал Москву отказаться от «подрыва американских демократических процессов», сообщили в пресс-службе Госдепартамента в пятницу, 23 ноября.

Кроме того, в ходе беседы, состоявшейся на полях министерского заседания G20, стороны обсудили «широкий круг региональных и двусторонних вопросов, включая такие вызовы международной безопасности, как КНДР и Сирия», передает ТАСС. Салливан и Лавров также рассмотрели сотрудничество в борьбе с терроризмом и стратегическую безопасность.

Как ранее сообщил журналистам Лавров, ключевой темой встречи стали «многочисленные проблемы», накопившиеся в отношениях Москвы и Вашингтона, и пути их урегулирования.

11 октября президент США Дональд Трамп выдвинул Салливана на пост посла в России. 21 ноября его кандидатуру поддержал комитет сената конгресса США по иностранным делам.

8 ноября замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в случае назначения Салливана российско-американские отношения выйдут на новый уровень. По словам дипломата, Москва видит в возможном назначении Салливана знак того, что Вашингтон придает существенное значение состоянию, в котором сейчас находятся отношения России и США.

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