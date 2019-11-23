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Лавров обсудил с Салливаном проблемы отношений между странами

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Фото: РИА Новости/Александр Щербак
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Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном в субботу, 23 ноября, в японской Нагое, где прошло совещание глав дипломатических ведомств стран G20.

Министр иностранных дел сообщил журналистам, что обсудил с ним решение проблем в отношениях Москвы и Вашингтона.

«Разумеется, мы знаем, что Джон Салливан проходит процедуру утверждения на пост посла США в РФ. Говорили о том, как нам решать многочисленные проблемы, накопившиеся в наших отношениях», — приводит слова Лаврова ТАСС.

Кроме того, стороны обсудили роль G20 в международных отношениях. «Подтвердили поддержку этой структуры, она отвечает интересам всех и создает хорошую площадку для достижения общеприемлемых договоренностей», — добавил Лавров.

11 октября президент США Дональд Трамп выдвинул Салливана на пост посла в России. 21 ноября его кандидатуру поддержал комитет сената конгресса США по иностранным делам.

8 ноября замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в случае назначения Салливана российско-американские отношения выйдут на новый уровень.

По словам дипломата, Москва видит в возможном назначении Салливана знак того, что Вашингтон придает существенное значение состоянию, в котором сейчас находятся отношения России и США.

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