Саакашвили призвал поддержать Зеленского перед саммитом в Париже

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили посоветовал поддержать украинского лидера Владимира Зеленского в преддверии встречи лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Украина и Франция) в Париже. Об этом 8 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Саакашвили в эфире телеканала «Украина».

Он призвал помолиться за успешный исход переговоров, вместо того чтобы идти на майдан. Молиться, по мнению Саакашвили, должны экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший премьер-министр Юлия Тимошенко и лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук.

«Если Украина потерпит поражение на этих переговорах, каждый из нас потерпит поражение вместе с Украиной», — добавил Саакашвили, объяснив, что прекрасно понимает мотивацию Зеленского. По словам экс-президента Грузии, это «мотивация украинских матерей, которые боятся потерять своих сыновей», а также любого человека, который задумывается о своей безопасности.

Днем ранее Порошенко заявил, что цель запланированного на 8 декабря митинга в Киеве — поддержка Украины перед предстоящим саммитом.

7 декабря пресс-служба киевского отделения нацполиции Украины сообщила, что в украинской столице перед саммитом «нормандской четверки» ожидается проведение нескольких массовых акций.

4 декабря лидеры партий «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» — Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук — призвали граждан выйти на акцию 8 декабря, чтобы призвать власти Украины перед саммитом «нормандской четверки» не нарушать «красные линии».

Лидеры партий уверены, что руководство Украины не должно допускать никаких компромиссов относительно евроатлантического курса страны и «деоккупации и возвращения Крыма». В качестве примера «красной линии» политики привели выборы на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик до «выполнения условий безопасности и деоккупации».

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.