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Зеленский созвал заседание СНБО перед «нормандским саммитом»

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Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики перед саммитом «нормандской четверки». Об этом сообщила пресс-служба главы государства в субботу, 7 декабря, на странице в Facebook.

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Зеленский пообщался с членами СНБО в закрытом режиме в своем офисе.

Ранее в субботу сообщалось, что в Киеве перед саммитом «нормандской четверки» ожидается проведение нескольких массовых акций.

Накануне украинский лидер рассказал о своих ожиданиях от предстоящих переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе в «нормандском формате», которые пройдут в Париже 9 декабря. Он намерен добиться ясности в вопросе дальнейшего обмена удерживаемыми лицами, прекращения огня и установления мира в Донбассе.

1 декабря пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заверил, что лидеры России и Украины обязательно проведут личную встречу в рамках саммита «нормандской четверки».

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