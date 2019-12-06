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В ФРГ назвали тему встречи Меркель и Путина на полях саммита в Париже

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Фото: Global Look Press/Christian Spicker
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Канцлер Германии Ангела Меркель намерена обсудить с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита «нормандской четверки» ситуацию вокруг высылки российских дипломатов. Об этом в пятницу, 6 декабря сообщила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

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Однако лидеры РФ и Украины могут коснуться ее в беседе тет-а-тет

Так, встреча Путина и Меркель запланирована на 15:00 (17:00 мск), передает «РИА Новости». Через полчаса, в 15:30 (17:30 мск) у бундесканцлера начнутся двусторонние переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Встречу Путина и Меркель на полях саммита ранее в этот день подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, у российского лидера также запланированы переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном и президентом Украины.

4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии, а двое сотрудников российских спецслужб были высланы из страны. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев вызван в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ действия МИД Германии назвали безосновательными и недружественными и пообещали принять ответные меры. Позднее Меркель объяснила, что высылка связана с отказом России оказать содействие в расследовании происшествии. Канцлер выразила уверенность, что ситуация с дипломатом не отразится на саммите «четверки».

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. Так называемый «нормандский формат» переговоров по Украине появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и ФРГ впервые обсудили урегулирование в Донбассе.

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