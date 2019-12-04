Меркель назвала причину высылки российских дипломатов

Германия приняла решение выслать двух российских дипломатов, поскольку не получила содействие со стороны России в расследование убийства гражданина Грузии в Берлине. Об этом в среду, 4 декабря, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на полях саммита НАТО в Лондоне.

«Мы приняли соответствующие меры, поскольку не видели, что Россия оказывает нам поддержку при расследовании этого убийства», — цитирует ее слова Deutsche Welle.

Канцлер Германии отметила, что намерена встретиться на следующей неделе с президентом России Владимиром Путиным и обсудить эту ситуацию. Также Меркель сообщила, что не считает, что высылка российских дипломатов станет «бременем для встречи в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) 9 декабря в Париже, передает ТАСС.

Ранее в среду МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии. Также немецкое внешнеполитическое ведомство высылает из страны двух сотрудников российских спецслужб, а российский посол в ФРГ Сергей Нечаев вызван в МИД.

В российском дипведомстве пообещали принять ответные меры, а заявление немецкого министерства назвали безосновательным и недружественным. В Совете Федерации пообещали, что Россия зеркально ответит на высылку дипломатов.

23 августа стало известно, что в берлинском районе Моабит неизвестный мужчина на велосипеде выстрелил в человека и скрылся. Полиция предположила, что свое оружие, одежду и велосипед злоумышленник выбросил в реку Шпрее. На следующий день прокуратура столицы ФРГ сообщила об аресте подозреваемого — 49-летнего россиянина.

В августе в расследовании издания The Insider, международной группы журналистов-расследователей Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel говорилось, что убитого звали Зелимхан Хангошвили. Позднее «Интерфакс», ссылаясь на поступившее заявление Генпрокуратуры ФРГ, отметил, что в Берлине был убит гражданин Грузии и России Торнике К.

Позже издание Spiegel со ссылкой на источники в прокуратуре Берлина сообщало, что убийство может быть связано с организованной преступностью. Убитый мужчина в Грузии считался доверенным лицом органов безопасности страны и якобы помогал им бороться против предполагаемого расширения российского влияния в регионе. В Тбилиси на него уже было совершено покушение, после чего он бежал на Украину. В ряде немецких СМИ появились предположения, что убийца якобы мог иметь отношение к российским властям.

О том, что власти ФРГ могут ввести ограничительные меры против России, если найдут доказательства связи убийства грузина с Россией, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на материал газеты The Wall Street Journal 4 декабря. В нем со ссылкой на источники в правоохранительных органах говорится, что немецкие следователи уверены, что установили личность подозреваемого, который может быть связан с Москвой.