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МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России

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Фото: Global Look Press
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МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии. Об этом говорится в заявлении на сайте немецкого внешнеполитического ведомства в среду, 4 декабря.

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«Федеральное министерство иностранных дел объявило сегодня двух сотрудников посольства России в Берлине персонами нон грата в соответствии со ст. 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях от 18 апреля 1961 года», — отмечается в заявлении.

Министерство поясняет, что этим шагом федеральное правительство реагирует на тот факт, что российские власти, несмотря на «неоднократные запросы со стороны высокопоставленных лиц, не приняли достаточного участия в расследовании убийства Торнике К. в берлинском Тиргартене 23 августа 2019 года».

О необходимости расследования в последний раз говорил госсекретарь МИД ФРГ Андреас Михаэлис послу России в Германии Сергею Нечаеву 20 ноября 2019 года.

В ведомстве считают, что «сотрудничество российских властей с немецкими остается обязательным, с учетом того что генпрокурор взял на себя расследование этого дела на основании имеющихся свидетельств совершения либо заказного убийства, либо осуществляемого государственными органами Российской Федерации или автономной Чеченской Республики в составе Российской Федерации».

Федеральное правительство ФРГ оставляет за собой право предпринять дальнейшие шаги в этом вопросе в плане расследования, заключили в немецком МИДе.

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23 августа стало известно, что в районе Моабит в Берлине неизвестный на велосипеде выстрелил в Торнике и скрылся. Полиция считает, что злоумышленник выбросил в реку Шпрее оружие, которое он использовал, одежду и велосипед. На следующий день берлинская прокуратура арестовала подозреваемого, которым оказался 49-летний россиянин.

В августе в расследовании издания The Insider, международной группы журналистов-расследователей Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel говорилось, что убитого звали Зелимхан Хангошвили, однако 4 декабря генпрокуратура ФРГ заявила, что убитого звали Торнике К., передает «Интерфакс».

Позже издание Spiegel со ссылкой на источники в прокуратуре немецкой столицы сообщало, что убийство может быть связано с организованной преступностью. Убитый мужчина считался в Грузии доверенным лицом органов безопасности страны и якобы помогал им бороться против предполагаемого расширения влияния России в регионе. В Тбилиси на него ранее совершалось покушение, после чего он бежал на Украину. Некоторые немецкие СМИ предполагают, что убийца якобы мог иметь отношение к российским властям.

О том, что власти ФРГ могут ввести ограничительные меры против России, если найдут доказательства связи убийства грузина с Россией, сообщила 4 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Источники уверяют, что немецкие следователи установили личность подозреваемого, который может быть связан с Москвой.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что обвинения немецких СМИ в том, что Москва якобы имеет отношение к убийству гражданина Грузии в Берлине не повлияют на встречу российского лидера Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Париже.

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