Прямой эфир

Песков ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обвинения немецких СМИ в якобы причастности Москвы к убийству гражданина Грузии в Берлине не повлияют на встречу российского лидера Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Париже.

В ходе брифинга в среду, 4 декабря, журналисты высказали предположение, что это дело может омрачить встречу глав двух государств.

«Нет, я не думаю. Каких-то серьезных подозрений нет и быть не может. Абсолютно беспочвенные какие-то предположения. Тема экзальтируется германскими СМИ», — подчеркнул Песков.

23 августа стало известно, что в берлинском районе Моабит неизвестный мужчина на велосипеде выстрелил в оппонента и скрылся. Полиция предположила, что свое оружие, одежду и велосипед злоумышленник выбросил в реку Шпрее.

На следующий день прокуратура столицы ФРГ сообщила об аресте подозреваемого — 49-летнего россиянина.

Позже издание Spiegel со ссылкой на источники в прокуратуре Берлина сообщало, что убийство может быть связано с организованной преступностью. Убитый мужчина в Грузии считался доверенным лицом органов безопасности страны и якобы помогал им бороться против предполагаемого расширения российского влияния в регионе. В Тбилиси на него уже было совершено покушение, после чего он бежал на Украину. В ряде немецких СМИ появились предположения, что убийца якобы мог иметь отношение к российским властям.

Встреча «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) состоится в Париже 9 декабря. В преддверии саммита Песков допустил возможность проведения отдельной встречи Путина и Меркель в Париже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков прокомментировал слова ФБР об угрозе от российских приложений
В ФРГ заявили о росте влияния России и Китая на Балканах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019