Песков ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обвинения немецких СМИ в якобы причастности Москвы к убийству гражданина Грузии в Берлине не повлияют на встречу российского лидера Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Париже.

В ходе брифинга в среду, 4 декабря, журналисты высказали предположение, что это дело может омрачить встречу глав двух государств.

«Нет, я не думаю. Каких-то серьезных подозрений нет и быть не может. Абсолютно беспочвенные какие-то предположения. Тема экзальтируется германскими СМИ», — подчеркнул Песков.

23 августа стало известно, что в берлинском районе Моабит неизвестный мужчина на велосипеде выстрелил в оппонента и скрылся. Полиция предположила, что свое оружие, одежду и велосипед злоумышленник выбросил в реку Шпрее.

На следующий день прокуратура столицы ФРГ сообщила об аресте подозреваемого — 49-летнего россиянина.

Позже издание Spiegel со ссылкой на источники в прокуратуре Берлина сообщало, что убийство может быть связано с организованной преступностью. Убитый мужчина в Грузии считался доверенным лицом органов безопасности страны и якобы помогал им бороться против предполагаемого расширения российского влияния в регионе. В Тбилиси на него уже было совершено покушение, после чего он бежал на Украину. В ряде немецких СМИ появились предположения, что убийца якобы мог иметь отношение к российским властям.

Встреча «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) состоится в Париже 9 декабря. В преддверии саммита Песков допустил возможность проведения отдельной встречи Путина и Меркель в Париже.