В ФРГ заявили о росте влияния России и Китая на Балканах

Глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила обеспокоенность растущим, по ее мнению, влиянием России и Китая на Балканах. Заявление было сделано в ходе визита в Приштину (Косово) 2 декабря.

«Мы знаем, что к этому региону с особым интересом присматривается Китай, а также Россия», — цитирует министра Deutsche Welle.

Говоря об усилении влияния, Крамп-Карренбауэр отметила, что «в регионе возникают новые вызовы», однако не объяснила, какие именно, пишет Suddeutsche Zeitung.

Также глава ведомства заявила, что Россия критически относится к ориентации Косово на НАТО и Евросоюз. Что именно министр имела в виду, не уточняется.

Говоря о ситуации в Косово в эфире ZDF Крамп-Карренбауэр заявила, что ситуация в регионе стабильна, однако «это всё еще не самостоятельная структура» из-за конфликта с Сербией, угрозы возвращения боевиков и роста влияния РФ и Китая. Таким образом, министр поставила на один уровень терроризм и расширение сферы влияния Москвы.

Сербский автономный край Косово и Метохия в одностороннем порядке провозгласил независимость от Сербии в феврале 2008 года. Против признания выступают Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и другие страны. Число стран, признающих независимость Косово, составляет менее 100. Если Сербии удастся уменьшить это число до 96, то Приштина не сможет войти ни в одну из международных организаций.