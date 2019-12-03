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Песков прокомментировал слова ФБР об угрозе от российских приложений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Некоторые российские мобильные приложения, которые, по мнению Федерального бюро расследований (ФБР) США, представляют «потенциальную контрразведывательную угрозу», в рамках свободной конкуренции опережают аналогичные продукты. Об этом 3 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По словам Пескова, упомянутые в письме ФБР к лидеру демократов в американском сенате Чаку Шумеру достаточно динамично захватывают сегменты рынка и этот процесс навряд ли получится остановить решением спецслужб. Он отметил, что в этом вопросе Россия не намерена ни от кого отгораживаться и остается «открытой абсолютно».

Отвечая на вопрос журналиста, о подписанном ранее, законе о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры, Песков подчеркнул, что данный документ также не означает, что Россия намерена закрываться в вопросе мобильных приложений.

«Это не тождественно слову «отгораживаться». Это тождественно, например, слову «антимонопольная деятельность», что практикуется во всем мире», — сказал он.

Ранее, 3 декабря стало известно о том, что ФБР направило письмо сенатору Шумеру, в котором выражает обеспокоенность тем, что некоторые правовые механизмы в России позволяют правительству получать доступ к данным в пределах страны. В качестве примера приводится приложение FaceApp, разработанное российскими специалистами в 2017 году. Также в ФБР считают все российские мобильные приложения «потенциальной контрразведывательной угрозой».

Закон о предустановке отечественного ПО на смартфоны и компьютеры для продажи на территории России был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 2 декабря. Перечень видов техники и предустановленных программ будет определен правительством России.

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