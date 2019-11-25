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Новости «Известий» появятся в приложении «Город»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Новости МИЦ «Известия» появятся в мобильном приложении программы лояльности «Город» для пользователей карты «Тройка». Ролики портала IZ.RU будут внедрены в блоке смешанного контента приложения.

Пользователи смогут просматривать в приложении информацию о самых важных событиях в стране и мире, материалы о спорте, культуре, а также 3D и видео-ролики, подготовленные редакцией «Известий».

МИЦ «Известия» — первый в России частный мультимедийный информационный центр. В состав МИЦ входит интернет-портал IZ.RU, телеканал «Известия», газета «Известия», новостные службы телеканалов РЕН ТВ, Пятый канал, а также городской телеканал «78». «Известия» — являются современным производителем и распространителем новостного контента в любом формате для интернета, телевидения, печати, аудио.

«Город» — официальная программа лояльности транспортной карты «Тройка», которая действует с 2018 года. Сейчас в программе зарегистрировано более 700 тыс. пользователей и подключено порядка 6 тыс. торговых точек в Москве и Московской области.

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