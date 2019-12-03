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Роскачество проверило мобильные приложения для заказа такси

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Специалисты Роскачества провели дополнительную проверку мобильных приложений для заказа такси. Всего исследовались 19 приложений для iOS и 21 для Android.

Отметку в 4 балла преодолели 22 из 40 приложений. Все они рекомендуются Роскачеством к использованию. Отметку в 3 балла преодолели все исследованные приложения, говорится в релизе, поступившем во вторник, 3 декабря, в «Известия».

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Лучшими признаны приложения «Яндекс.Такси», Uber Russia и Gett на iOS и «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и Uber Russia на Android. Наиболее удобными на iOS стали приложения «Яндекс.Такси» (4,57), «ТаксовичкоФ» (4,37) и Gett (4,34). На Android также лидирует «Яндекс.Такси» (4,72), «Ситимобил» (4,72) и Uber Russia (4,72).

Приложения исследовались, в частности, по функциональности, запросу только необходимых разрешений, безопасности, удобству использования, адаптации для людей с ограниченным возможностями.

Как прокомментировал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский, мобильные технологии произвели революцию на рынке услуг такси. Конкуренция обострилась, поездки подешевели, но пропорционально снижению тарифов падают качество сервиса и безопасность, отметил он.

«Пассажиры такси заинтересованы в повышении уровня качества и безопасности этих важных услуг», — подчеркнул Лоевский.

«Все обнаруженные в приложениях уязвимости в конечном счете могут привести к различным сценариям взлома с целью манипуляции обрабатываемыми данными», — рассказал руководитель направления Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов.

В ноябре Роскачество в преддверии «черной пятницы» рассказало, как не стать жертвой мошенников. В ведомстве предостерегли от перехода по подозрительным ссылкам из почтовых рассылок или социальных сетей.

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Фото: Роскачество

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Фото: Роскачество
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