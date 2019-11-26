В яблочко: к чему приведет закон об обязательном российском софте в смартфонах

Совет Федерации 25 ноября одобрил закон об обязательной предустановке отечественного программного обеспечения на гаджеты. И хотя список конкретного ПО пока не определен, между экспертами уже завязались споры о том, как это отразится на рынке. К каким последствиям может привести новый закон, выяснили «Известия».

Что-то новое?

Документ определяет лишь общую концепцию. Согласно вносимым в ст. 4 закона «О защите прав потребителей» изменениям, при продаже отдельных видов гаджетов с предварительно установленными программами, пользователю нужно предоставить возможность выбрать устройство и с российским софтом. Под устройствами, согласно тексту пояснительной записки, понимаются смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».

Еще на первых этапах обсуждения законопроекта специалистов волновали конкретные вопросы: о каких программах пойдет речь, кто и как будет их выбирать и утверждать? В тексте документа говорится, что всё это определит Правительство Российской Федерации. И хотя никаких деталей пока нет, уже появилось множество версий того, как закон отразится на состоянии рынка и на обычных покупателях.

Распространенных опасений несколько. Самые частые — возможное сокращение ассортимента товаров на рынке, рост цен и вероятность слежки за пользователями.

Чтобы говорить о последствиях, по мнению специалистов, сначала стоит понять, на что направлен закон.

Автор цитаты «Предустановленное ПО — это мощный инструмент продвижения продуктов и сервисов на рынок. И, несмотря на то, что искушенный пользователь может сам установить свои любимые приложения, подавляющее большинство людей будет пользоваться тем, что уже предустановлено в их смартфоне. Сегодня это преимущественно сервисы Google и Apple», — объясняет руководитель направления импортозамещения компании «Инфосистемы Джет» Андрей Малов.

Ничего принципиально нового документ не предусматривает. Покупая смартфон, пользователь и так получает «в подарок» множество приложений на разные случаи жизни, как правило от Google (в устройствах под Android) или Apple (в продукции компании).

На этот факт летом 2018 года обратила внимание Еврокомиссия. За ограничение конкуренции на рынке мобильных разработчиков она оштрафовала Google на несколько миллиардов долларов. Компания требовала от вендоров, желающих получить лицензию на установку магазина приложений Google Play, предустанавливать на смартфоны мобильный браузер Chrome и поиск от Google.

После этого, в апреле 2019 года, Google предоставила возможность пользователям Android из Евросоюза выбирать браузер и поисковую систему самим. При первом запуске Google Play на экране появится поле с возможностью выбрать поисковик и браузер.

Расширить возможности

В России, полагают специалисты, список приложений, обязательных для установки, тоже будет «базовым». «В законопроекте говорится лишь о том, что если у такого софта имеется российский аналог, то он также должен быть предустановлен на импортируемом устройстве, — обращает внимание генеральный директор компании Bell Integrator Юрий Латин. — Примерами могут служить приложения «Яндекса», возможно, также антивирусы, например, Касперского».

По мнению эксперта, закон поставит производителей в равные условия.

ПО_5 Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Автор цитаты «Мы можем сколько угодно выражать свое недовольство ущемлением свободы западных производителей, но стоит подумать и о том, что капитализация того же «Яндекса» в 100 раз уступает капитализации Google. Вряд ли это имеет под собой серьезные технологические основания. Скорее всего, речь идет о чем-то другом. Мы полагаем, что давать такой маркетинговый эффект может взаимная коллаборация западных IT-гигантов, поддержанная на государственном уровне», — полагает Латин.

Несмотря на то, что теоретически у пользователей есть возможность скачать всё необходимое на свое устройство, делают это, по мнению специалистов, далеко не все. «Те же «Яндекс.Карты» я, например, скачал себе на iPhone лишь после двух лет его эксплуатации. До этого довольствовался стандартным навигатором от Apple. Все мы знаем, что его можно скачать, но «руки доходят» лишь у каждого десятого», — объясняет эксперт.

Цена вопроса

Для отечественных разработчиков это положительные изменения, но как быть потребителям? Специалисты указывают на то, что чем больше приложений будет появляться в устройствах, тем выше будет и их стоимость. «Законопроект дает более широкий выбор пользователям. Минус только один: необходимость платить за товар два раза — первый за предустановленное ПО (обычно стоимость предустановленного ПО включена в стоимость покупки), второй — за то программное обеспечение, которое выбрал потребитель », — считает коммерческий директор компании Chronopay Сергей Алпатов.

По мнению других экспертов, на цене закон скажется минимально. «И сейчас многие производители для удобства российского пользователя уже производят такие предустановки на основе сепаратных соглашений, поэтому для таких брендов кардинальных изменений не предвидится , — уверен генеральный директор «Облакотеки» Максим Захаренко. — Например, в телефонах Huawei, продающихся на территории РФ, были предустановлены программы VK, «Яндекс.Поиск», мобильное приложение Сбербанка и прочий отечественный софт».

По мнению эксперта, проблема может коснуться только смартфонов дешевого сегмента. И то лишь потому, что дополнительное ПО займет в таких устройствах и без того небольшой объем памяти.

ПО_2 Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Возможность избавиться от лишних приложений — как раз то, что волнует самих пользователей. Даже сейчас не у всех хватает терпения возиться с настройками телефона, чтобы удалить ненужные приложения. Часто же сделать это без специальных знаний попросту невозможно.

«Без разницы, какой софт будет предустановлен, главное, чтобы потребитель мог его удалить при желании. Вот в некоторых, даже андроидовских девайсах, производитель без получения рутовских прав не дает удалить те проги, что явно не устраивают», — пишет пользователь в комментариях к новости.

Это условие решит и вопрос безопасности для тех, кто по разным причинам не хочет использовать отечественные программы, в частности почту, и видит в законе двойные смыслы. «Закон направлен и на поддержку дружественных государству российских интернет-сервисов, таких как «Яндекс» и Mail.ru, и на поддержку идеи суверенного интернета и повышение контроля за действиями российских граждан в интернет-пространстве за счет размещения пользовательских данных в подконтрольных государству ресурсах», — полагает руководитель направления импортозамещения компании «Инфосистемы Джет».

Уступят ли?

Еще одно популярное мнение — вступление в силу закона неизбежно приведет к тому, что компания Apple покинет российский рынок. Ряд специалистов отмечает, что американский разработчик не станет подстраиваться под требования российских властей.

Тем не менее на определенные уступки Apple уже шла, и не раз.

Автор цитаты «Если посмотреть на опыт других стран, то Apple зачастую выполняет требования регуляторов, — напоминает генеральный директор «Новых Облачных Технологий» Дмитрий Комиссаров. — Для выхода iPhone 7 в Японии компании потребовалось модифицировать устройство для обеспечения совместимости с платежной системой на транспорте. В смартфоны для японского рынка были встроены специальный аппаратный чип FlexCAN и программное обеспечение»

По мнению эксперта, с учетом этого, странно предполагать, что компания откажется выполнять российские требования. В пользу этой версии можно отнести и тот факт, что Apple уже выпустила на российский рынок смартфоны с российской ГЛОНАСС.

Пока, как полагают специалисты отрасли, беспокоиться рано. Сам закон не предполагает кардинальных изменений для рядовых пользователей. О каких-либо последствиях можно будет говорить лишь после того, как будет оглашен список приложений и порядок их установки.