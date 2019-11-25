Совфед одобрил запрет продавать смартфоны без российского ПО

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий обязательную предустановку российского софта на технику, ориентированную на российскую аудиторию. Решение принято на заседании в понедельник, 25 ноября.

Перечень техники и список программ, устанавливаемых на нее, будет определять правительство. Авторы проекта предполагают, что это будут смартфоны, компьютеры и smart-телевизоры, передает «РИА Новости».

22 ноября эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук рассказал, что принятие закона может привести к полному уходу компании Apple с российского рынка. По его словам, политика этого производителя принципиально основана на продаже гаджетов с собственным ПО.

21 ноября закон прошел третье чтение в Госдуме.

Законопроект внесли на рассмотрение законодателей в июле депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко. Разработчики полагают, что он защитит интересы российского бизнеса.