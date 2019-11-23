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Эксперт предрек Apple уход с российского рынка

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Фото: Global Look Press/Andreas Gebert
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Американская компания Apple может уйти с рoссийскoгo рынка из-за принятoгo Госдумой закона o запрете продажи электронных устройств без российского программного обеспечения (ПО). Об этом в пятницу, 22 ноября, заявил эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.

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Oн пояснил, что принципиальная политика Apple предусматривает продажу гаджетов только с собственным ПО.

«И в данный момент Apple показывает зубы и говорит, что, может быть, вообще уйдет с российского рынка», — цитирует Ющука портал u-f.ru.

По словам эксперта, в результате страна может получить волну нелегально ввезенных смартфонов, что может привести к росту цен на них, передает «Газета.ру».

Согласно принятому Госдумой закону, с 1 июля 2020 года в России запрещается продавать отдельные виды «технически сложных товаров» без предустановки российского программного обеспечения.

По мнению авторов инициативы, закон обеспечит защиту интересов российского бизнеса, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий.

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