Раздел приложений: помощь государства может навредить разработчикам ПО

Идея обязать производителей устанавливать отечественные приложения в гаджеты, поставляемые в Россию, всё ближе к тому, чтобы стать законом. Как западные разработчики добиваются попадания своих программ в телефоны и почему инициатива чиновников может навредить рынку, разбирались «Известия».

Законопроект об обязательной установке российских приложений уже внесен в Госдуму. 31 июля Институт развития интернета представил возможный список этих приложений. В частности, эксперты института считают возможным популярные зарубежные мессенджеры заменить на ICQ. «Аська», по словам Сергея Петрова, генерального директора института, ни дня не работавшего в IT, «обладает уникальными технологиями».

Идею предустанавливать российские приложения в смартфоны, планшеты, смарт-телевизоры и т.п. устройства, поставляемые в Россию, выдвинула в начале этого года Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Как объясняли в службе, глобальные компании, используя практику связывания продуктов, получили конкурентное преимущество для продвижения приложений и сервисов. И российским разработчикам сложно с ними соревноваться.

Минкомсвязи поначалу выражало скепсис в эффективности таких норм для поддержки отечественных разработчиков. А потом, в конце июня, само разработало проект поправок в закон о связи. В середине июля проект поправок уже в закон «О защите прав потребителей» (но с тем же посылом) внесли в Госдуму депутаты от четырех партий.

По сути проекты службы, министерства и депутатов направлены против трех американских IT-гигантов: Apple, Google и Microsoft. Российские чиновники пытаются административным ресурсом добиться того, за что западные компании нередко платят деньги.

Борьба «Яндекса» с Google

В большинстве смартфонов в мире предустановлены приложения Google. Потому что большинство смартфонов в мире работают на операционной системе (ОС) Android, созданной Google. И компания распространяет ее бесплатно, но с условием. Если производители хотят предустановить в гаджеты крупнейший магазин приложений для Android, Google Play (понятно, кем созданный), они должны вместе с ним поставить и другие сервисы компании.

Звучит как честная сделка. Но против этого в 2015 году выступила компания «Яндекс» и подала жалобу в ФАС. Обвинила корпорацию добра в том, что та заставляла производителей обеспечивать другим продуктам Google — например, интернет-поиску — приоритетное место в своих устройствах.

Тут надо отметить, что практически у каждого бренда смартфонов есть свой магазин приложений. Но Google Play больше, стабильнее и вызывает доверие у пользователей. Подпитывается это доверие новостями о мошеннических приложениях, которые, мимикрируя под мессенджеры, соцсети или игры, воруют деньги. Google Play, как утверждают создатели, проверяет приложения и не дает доступа мошенникам в свой магазин.

И-1 Фото: Global Look Press/Thea Jaeger

Так что в некотором смысле производители сами шли на уступки Google, желая заполучить Google Play. Тем не менее осенью 2015 года ФАС встала на сторону «Яндекса». Служба пришла к выводу, что Google Inc. и ее ирландская «дочка» Google Ireland нарушили первую часть ст. 10 закона «О защите конкуренции» и злоупотребили доминирующим положением на рынке. ФАС выдала корпорации предписание прекратить нарушение. Она этого не сделала, и через два года, весной 2017-го, ФАС заключила с Google мировое соглашение. По нему Google должна была отказываться от эксклюзивности своих приложений на Android и заплатить штраф в 438 млн рублей.

Как писали тогда «Ведомости», «в ФАС выразили надежду, что корпорация исполнит условия мирового соглашения и заплатит штраф». Штраф она выплатила меньше чем через месяц. А вот с доминирующим положением на рынке всё не так гладко.

В смартфоне «Яндекса», который поступил в продажу в декабре 2018 года (через полтора года после заключения мирового соглашения), предустановлены сервисы Google. Сервисы «Яндекса» там тоже предустановлены, но не все. Например, приложение «Яндекс.Погода» приходится устанавливать с помощью Google Play.

Более того, Google интегрирован в экосистему телефона. При первом включении «Яндекс.Телефон» попросит не только логин к сервисам «Яндекса», но и предложит завести учетную запись в Google. При нажатии на поисковую строку смартфон предложит настроить браузер от Google — Chrome. А долгое нажатие на кнопку навигации (обычный способ вызова голосового ассистента) вызовет Google Assistant, а не яндексовскую «Алису».

Европейские чиновники зачем-то Google победили

Но это в России. А в Европейском союзе на Google по похожему разбирательству прошлым летом наложили штраф в $5 млрд (в 742 раза больше, чем в России). И компания была вынуждена прислушаться к мнению европейских чиновников. Так что в октябре 2018-го в блоге Google появилась запись о том, что производители смартфонов, поставляемых в Европу, теперь должны будут платить Google, если хотят предустанавливать магазин приложений Google Play и приложения Gmail, YouTube, Maps и Chrome.

Хироши Локхаймер, старший вице-президент платформ и экосистем Google Поскольку предварительная установка Google Search и Chrome вместе с нашими другими приложениями помогла нам финансировать разработку и бесплатное распространение ОС Android, мы представим новое платное лицензионное соглашение для смартфонов и планшетов, отправленных в Европейскую экономическую зону, Android останется свободным и открытым.

Таким образом, вопрос, предустанавливать или не предустанавливать, с производителей железа не был снят. Хотите — платите, не хотите — дело ваше. В отличие от (вероятно, в будущем) России, где решать, какие приложения будут предустановлены в телефонах, хотят чиновники.

Microsoft платит сам

Компания Microsoft, напротив, сама платит создателям смартфонов и ОС за возможность предустановить свои приложения : Skype, OneDrive и линейку Office. Так, в 2015 году разработчики Cyanogen, операционной системы с открытым исходным кодом (это значит, что пользователи могли менять ее самостоятельно), объявили, что в их ОС будут интегрированы приложения и сервисы Microsoft. Cyanogen делала это, чтобы «освободить Android от сервисов Google». Идея приглянулась производителям смартфонов Alcatel, Wileyfox, BQ, Yu, ZUK и OnePlus, которые поставили в свои устройства Cyanogen.

Условия сотрудничества Cyanogen и Microsoft не раскрывались. Однако несколькими месяцами ранее в Microsoft заявляли о намерении инвестировать в Cyanogen несколько миллионов долларов . А также объявляли, что достигли договоренностей о предустановке приложений с Samsung, Dell и еще десятком менее крупных компаний.

И-2 Фото: Global Look Press/EIBNER/Mario Hommes

Как бы там ни было, к 2017 году разработчики Cyanogen, которые собирались отобрать Android у Google, заявили о закрытии проекта.

В том же году Microsoft похоронила собственную операционную систему Windows Mobile . На ней, естественно, были предустановлены Microsoft’овские приложения. И одной из причин провала этой мобильной ОС бывший инженер Nokia назвал то, что на конкурирующих смартфонах Android были предустановлены популярные сервисы Google : Gmail, YouTube и Maps.

Так что, возвращаясь к решению европейских чиновников взыскать $5 млрд с Google, в конечном итоге оно приведет к тому, что смартфоны в Европе подорожают. В цену войдет стоимость приложений Google, которые производители раньше получали бесплатно. А теперь будут покупать, чтобы выдержать конкуренцию.

Российский рынок не так плох

Третий гигант, Apple, предустанавливает свои приложения по очевидной причине — компания производит и смартфоны iPhone, и операционные системы iOS для них. И ей будет проще уйти с российского рынка, чем подстраиваться под него, если инициатива станет законом. Представители компании от комментариев отказались, а независимый эксперт по информационной безопасности Александр Пацай напомнил, что Apple никогда не предустанавливала сторонние приложения ни на одном рынке. И вряд ли начнет применять эту практику для России.

Антон Гуськов, представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Попытка государства жестко контролировать крайне конкурентный рынок приложений — исключительная ситуация, такого мирового опыта нет.

Во-первых, конкуренция российских разработчиков за пользователя в какой-то момент превратится в конкуренцию за попадание в список обязательных к предустановке приложений. Во-вторых, реальность, в которой десятки миллионов пользователей сами устанавливают российские приложения, противоречит представлениям ФАС. Российское ПО конкурентно, и этот рынок неплохо развивается без государства.

Любопытно, что представитель Минкомсвязи Евгений Новиков придерживается схожего мнения. От предустановки, скорее всего, могут выиграть только несколько очень крупных производителей ПО, готовых предложить пакеты приложений разных типов. При этом тысячи малых российских разработчиков будут вытеснены с рынка, сказал «Известиям» Евгений Новиков.

Есть, однако, у инициативы и ярые сторонники . В первую очередь крупные компании, для которых вероятность попадания в список весьма высока: Mail.ru Group, которой принадлежит ICQ со своими «уникальными технологиями», «Мегафон», МТС. «Если проект концепции станет законом, то у потребителей будет более широкий набор предустановленных решений. С точки зрения защиты пользователей и общего уровня безопасности в интернете предустановленный антивирус — это полезная вещь», – говорил представитель «Лаборатории Касперского».

Самая сдержанная позиция у «Яндекса». Представитель компании заявил о важности тщательной проработки технических деталей любого нового регулирования. Не должна пострадать безопасность устройств, и необходимо сохранить существующие договоренности с производителями, предупредил он.