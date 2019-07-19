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Создатели российского приложения FaceApp ответили на обвинения США

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Фото: Global Look Press/Manuel Romano
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Российская компания Wireless Lab, которая разработала популярное приложение для мобильных устройств FaceApp, заявила, что не занимается передачей данных пользователей третьим лицам.

Согласно заявлению, приложение выполняет большую часть обработки фотографий в облаке, а загружает только тот снимок, который выбран пользователем для редактирования. Другие фотографии пользователя в облако не загружаются, пишет ТАСС.

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Однако разработчики отметили, что загруженная фотография может сохраниться в облаке, так пользователь сможет использовать ее повторно. Большинство изображений удаляются с серверов компании в течение 48 часов.

В среду, 17 июля, лидер демократического меньшинства в сенате конгресса США Чак Шумер обратился к Федеральной торговой комиссии и Федеральному бюро расследований с просьбой разобраться с последствиями использования пользователями из США приложения FaceApp.

Он обвинил российских разработчиков в том, что они могут передавать доступ к данным американских граждан третьим сторонам, в том числе властям зарубежных стран. Приложение, по его мнению, может представлять угрозу нацбезопасности США.

FaceApp — мобильное приложение для изменения фотографий. Оно может применяться как для ретуши фото, так и для изменения картинки с помощью искусственного интеллекта — например, «смены пола» или «состаривания», создания образов супергероев и других популярных персонажей. Существуют версии как для iOS, так и для Android. В июле оно приобрело вирусную популярность в соцсетях, многие пользователи стали публиковать измененные портреты. Программа разработана российскими специалистами в 2017 году.

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