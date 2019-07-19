Создатели российского приложения FaceApp ответили на обвинения США

Российская компания Wireless Lab, которая разработала популярное приложение для мобильных устройств FaceApp, заявила, что не занимается передачей данных пользователей третьим лицам.

Согласно заявлению, приложение выполняет большую часть обработки фотографий в облаке, а загружает только тот снимок, который выбран пользователем для редактирования. Другие фотографии пользователя в облако не загружаются, пишет ТАСС.

Однако разработчики отметили, что загруженная фотография может сохраниться в облаке, так пользователь сможет использовать ее повторно. Большинство изображений удаляются с серверов компании в течение 48 часов.

В среду, 17 июля, лидер демократического меньшинства в сенате конгресса США Чак Шумер обратился к Федеральной торговой комиссии и Федеральному бюро расследований с просьбой разобраться с последствиями использования пользователями из США приложения FaceApp.

Он обвинил российских разработчиков в том, что они могут передавать доступ к данным американских граждан третьим сторонам, в том числе властям зарубежных стран. Приложение, по его мнению, может представлять угрозу нацбезопасности США.

FaceApp — мобильное приложение для изменения фотографий. Оно может применяться как для ретуши фото, так и для изменения картинки с помощью искусственного интеллекта — например, «смены пола» или «состаривания», создания образов супергероев и других популярных персонажей. Существуют версии как для iOS, так и для Android. В июле оно приобрело вирусную популярность в соцсетях, многие пользователи стали публиковать измененные портреты. Программа разработана российскими специалистами в 2017 году.