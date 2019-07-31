В России нашли альтернативу зарубежным приложениям

Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, которые способны заменить иностранные аналоги. Информацию выложили на сайте института.

Анализ коснулся российского рынка приложений. Эксперты оценили его способность отреагировать на инициативу властей предустанавливать отечественные разработки в продаваемые на территории России смартфоны.

Из 12 категорий российские приложения смогут заменить иностранные аналоги в девяти. Так, вместо браузеров Google Chrome, Opera и Safari можно использовать российский «Яндекс Браузер». Почтовые клиенты легко заменят «Yandex.почта» и «Почта Mail.ru».

Стриминговые музыкальные сервисы, например, Apple Music, Spotify и Play Music, можно заменить «Яндекс.Музыкой», Zvooq и Boom. Также российские разработчики могут предложить альтернативу для сервисов облачного хранения («Облако Mail.ru», «Яндекс.Диск»), антивирусов (Kaspersky, Dr.Web) и соцсетей («Одноклассники», «ВКонтакте»).

Однако в трех категориях — мессенджеры, видеохостинги и платежные системы — российские приложения пользуются наименьшей популярностью у пользователей. При этом популярные мессенджеры, по словам гендиректора ИРИ Сергея Петрова, вполне может заменить ICQ, который обладает уникальными технологиями.

26 июля сообщалось, что власти задумались о создании реестра обязательных отечественных мобильных приложений, которые нужно будет предустанавливать на продаваемые в России гаджеты. 31 июля в Аналитическом центре при правительстве состоится совещание, где обсудят детали разработки списка. Информацию подтвердил представитель Минкомсвязи. Законопроект об обязательной установке российского ПО уже внесен в Госдуму.