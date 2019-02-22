Написано связью: правительство начнет контролировать интернет

До 1 июля правительство создаст Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет подчиняться Роскомнадзору. Соответствующее постановление уже подписал премьер Дмитрий Медведев, рассказали «Известиям» в аппарате кабинета министров. Новая структура займется обобщением и обработкой трафика отечественных операторов связи и государственных систем передачи данных для обеспечения безопасности российского сегмента интернета. О создании этого центра ранее говорилось в законопроекте о «суверенном интернете», напомнили опрошенные «Известиями» эксперты. По их словам, нововведение позволит бороться с «серыми схемами» прохождения трафика через государственную границу.

Под Роскомнадзором

Центр мониторинга должен быть создан до 1 июля, а сама система — до 1 января 2020 года. Этим займется Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), в структуру которого и войдет новое подразделение. Все полномочия будут осуществляться в пределах уже установленной численности работников Минкомсвязи и Роскомнадзора, а также предусмотренного финансирования обоих ведомств.

До 1 января 2020 года министерству необходимо согласовать с ФСБ регламент взаимодействия новой структуры с цифровыми госсистемами, в том числе — с сегментом обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.

Какую именно информацию планируется анализировать, необходимо определить до 1 мая этого года — соответствующее поручение уже дано Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. К этому сроку ведомству необходимо представить проект федерального закона и нормативных актов, необходимых для выполнения заявленных функций.

Обязанности по созданию Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования возлагались на правительство в законопроекте о «суверенном интернете», напомнил управляющий МАБ «Адвокаты и бизнес» Дмитрий Штукатуров.

— В дальнейшем федеральному органу исполнительной власти предстоит утвердить положение и порядок исполнения центром перечисленных в законопроекте мер. Формально вся процедура идет по четко определенному порядку, предусмотренному законодательством, — подчеркнул юрист.

inter До 1 июля правительство создаст Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет подчиняться Роскомнадзору, — cоответствующее постановление уже подписал премьер Дмитрий Медведев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Создание структуры, отвечающей за управление сетями связи общего пользования, необходимо государству, решающему новые стратегические задачи, уверен директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

— Учитывая стандартные требования по безопасности к таким информационным системам, а также регулярные исправления противоречий в существующих законах и постановлениях, риск утечки информации будет не выше среднего по госинформсистемам. Главное, чтобы преобразование и перераспределение задач, которые частично уже выполняют существующие ведомства (Россвязь), не привело к дублированию работ и бюджетов, — отметил эксперт.

Экс-советник президента Герман Клименко считает, что мониторинг сетей является важной вещью. По его словам, данная инициатива государства оправданна — необходимо понимать, как в рамках огромной страны отслеживать карту потоков трафика внутри России.

В пресс-службе телекоммуникационной компании «ТрансТелеКом» считают, что нововведения позволят бороться с «серыми схемами» по пропуску трафика через государственную границу операторами, зарегистрированными, в том числе, в ближнем зарубежье.

— По нашим данным, на фоне существования подобных непрозрачных моделей организации бизнеса российские операторы теряют ежегодно более 375 млн рублей. В результате бюджет недополучает соответствующие налоговые отчисления, — сообщили в компании.

На случай ЧС

На встрече с руководителями российских информационных агентств и печатных СМИ 20 февраля президент Владимир Путин, комментируя вопрос об угрозе отключения России от мирового интернета, заявил, что «теоретически всё возможно».

— Мы, конечно, должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят. Это совершенно очевидно. И технологически, конечно, это же можно сделать, — сказал глава государства. — Чем больше суверенитета у нас, в том числе в цифровой сфере, тем лучше. А это очень важная сфера.

Стоит отметить, что основной декларируемой целью создания центра как раз является обеспечение целостности и безопасности сетей связи общего пользования. Связано это с существованием потенциальных угроз информационной безопасности, которые могут повлиять на работу каналов операторов сотовой связи.

Государство должно быть готово к возникновению различных чрезвычайных ситуации, в том числе природного, антропогенного или техногенного характера. Тогда предоставление услуг связи и доступ в интернет будет восстановлено в кратчайшие сроки, пояснил «Известиям» собеседник в одном из профильных ведомств.

— В настоящее время не существует единой технической системы, которая в автоматическом режиме осуществляла бы оперативный сбор, обработку и анализ информации о топологии сетей связи, прохождении трафика, аварийных ситуациях. Создание центра мониторинга сетей связи общего пользования решает несколько системных задач, — рассказал источник.

интерн1 На встрече с руководителями российских информационных агентств и печатных СМИ 20 февраля президент Владимир Путин, комментируя вопрос об угрозе отключения России от мирового интернета, заявил, что «теоретически всё возможно» Фото: ТАСС/Алексей Никольский

По его словам, регулярный мониторинг состояния сетей связи позволяет в режиме реального времени прогнозировать риски, которые угрожают устойчивой работе системы связи. В случае нештатных ситуаций центр мониторинга сетей связи сможет выполнять функции оперативного штаба по управлению кризисной ситуацией.

В правительстве считают, что создание единого центра выгодно и финансово — у операторов связи появляются возможности координировать развитие своих сетей, детально планировать инвестиционные программы и оптимизировать капитальные вложения.

Между тем некоторые эксперты считают создание «куратора интернета» неоправданным.

— Ни к чему хорошему это не приведет. Каким-то образом контролировать операторов не надо, а интернет будет существовать и дальше без регуляторов и советчиков. Это просто расходование ресурсов людьми, которые хотят этим заниматься, поэтому и придумывают различную деятельность, — считает директор Центра IТ-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаил Брауде-Золотарев.

Согласно закону «О связи», напомнил руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев, Федеральное агентство связи (Россвязь) может устанавливать централизованное управление лишь одним элементом — сетью связи общего пользования — и только в чрезвычайных ситуациях.

— Многие подумают, что речь опять идет о каких-то блокировках и политической подоплеке. Всё, что связано с активностью по обеспечению безопасности российского сегмента интернета, воспринимается болезненно, — отметил политолог.

В Роскомнадзоре «Известиям» не предоставили комментарий. В пресс-службах ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), ПАО «Мегафон» и ПАО «Ростелеком» воздержались от комментариев относительно инициативы. В компании МТС не ответили на запрос.