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Путин заявил о теоретической угрозе отключения России от глобального интернета

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Президент России Владимир Путин заявил о существовании теоретической угрозы отключения страны от глобального интернета. По его словам, в связи с этим необходимо создать независимые сегменты.

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«Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме. Я думаю, что это им самим нанесет колоссальный ущерб, урон», — сказал глава государства в среду, 20 февраля, на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.

Путин отметил, что это может быть как экономический, так и политический ущерб, в том числе пострадают интересы спецслужб.

«Они же там сидят, это же их изобретение, и всё слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут», — добавил президент.

При этом Путин отметил, что перед отключением России от интернета «они сто раз подумают».

Законопроект об автономной работе российского сегмента интернета, в случае если он будет отключен от глобальной инфраструктуры Сети, был внесен в Госдуму 14 декабря 2018 года. Авторами выступили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае угрозы извне. Законопроект определяет необходимые правила маршрутизации трафика и организует контроль их соблюдения.

8 февраля Клишас заявил, что правительство России выделит на реализацию законопроекта об автономной работе Рунета 20 млрд рублей. В том числе средства направят на создание Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

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