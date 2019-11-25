Конечная установка: российское ПО может увеличить цены на смартфоны

В 2020 году смартфоны в России могут подорожать, а их ассортимент сократится. Это случится, если вступит в силу закон об обязательной предустановке на гаджеты отечественного ПО. На прошлой неделе этот документ был принят Госдумой в третьем чтении. Как отмечают опрошенные «Известиями» эксперты и участники рынка, в итоге Apple может либо вообще уйти из России, либо существенно сократить свою продуктовую линейку. Однако в зоне риска и дешевые смартфоны производителей второго эшелона. Но есть и плюсы, утверждают чиновники и законодатели. Поддержка отечественных производителей софта даст стране новые рабочие места, а у пользователей появится возможность выбора между российским и зарубежным ПО.

Потребительская установка

Поправки в закон «О защите прав потребителя», принятые в четверг в третьем чтении, обязывают устанавливать на продаваемую в магазинах электронику российский софт. Перечень этих товаров и ПО, а также порядок предустановки должно установить правительство, говорится в документе.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что к таким технически сложным товарам относятся смартфоны, а также компьютеры и смарт-телевизоры.

По словам источника «Известий» в аппарате правительства, перечень ведомств — разработчиков нормативных документов, конкретизирующих требования закона, появится позднее. Он напомнил, что проект еще окончательно не утвержден.

Предустанавливать можно отечественные поисковые приложения, антивирусы и социальные сети, считает один из авторов документа, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.

По его мнению, новый закон даст импульс развитию российских софтверных компаний и приведет к созданию новых рабочих мест. Это повлечет увеличение доходной части бюджета уже через год (планируется, что новый закон вступит в силу с 1 июля 2020-го), считает парламентарий.

Минкомсвязь уже ведет реестр отечественного ПО. Он объединяет более 5 тыс. программ от российских производителей.

Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев. Федеральная антимонопольная служба рассчитывает, что правительство привлечет ее к работе над составлением перечня российского ПО, отметила в разговоре с «Известиями» начальник управления ФАС Елена Заева.

После вступления закона в силу потребитель получит возможность выбора, говорит замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин. В его распоряжении могут оказаться предустановленные отечественные навигаторы, поисковики, антивирусные программы, ПО, связанное с наблюдением за ребенком и так далее. Софтом, установленным изначально, потребитель обычно начинает пользоваться автоматически, а чтобы установить какие-либо иные программы, пользователь должен быть сравнительно продвинутым, объяснил «Известиям» Анатолий Голомолзин.

На пути с прилавка

Если закон вступит в силу, с вероятностью 90% с российского рынка уйдет Apple, полагает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В зависимости от того, какой список техники представит правительство, продуктовый ряд американской компании может быть скорректирован — то есть продажа части товаров Apple прекратится — этот риск может коснуться iPhone и «яблочных» компьютеров, сказал «Известиям» источник, близкий к компании-партнеру нескольких производителей электроники.

Apple никогда не предустанавливала сторонние приложения ни на одном рынке и вряд ли начнет применять эту практику в России, пояснял ранее «Известиям» независимый эксперт по информационной безопасности Александр Пацай. Это увеличивает расходы на производство, тестирование, логистику. Сейчас Apple отвечает за безопасность собственных устройств и приложений на них и при обнаружении каких-то уязвимостей оперативно может отключить сервис или выпустить исправляющее проблему обновление, рассказывал эксперт. А в случае со сторонними приложениями, которые компания не контролирует, цепочка удлиняется и оперативное исправление проблемы становится невозможным.

Представители Apple на момент публикации не ответили на вопросы «Известий».

Источник, близкий к одной из розничных сетей, и независимый эксперт рынка электроники Аркадий Маркарьян также не исключают исчезновения с полок магазинов бюджетных смартфонов. Речь идет о гаджетах, на которые установлена платформа Android Go с ограниченной памятью и слабым процессором, уточняет Аркадий Маркарьян. Если пакет приложений, обязательных к установке, будет большим и без возможности выбора оптимального набора ПО под каждый смартфон, то не все производители смогут обеспечить комфортную работу устройства и пройти сертификацию Google, объясняет он.

Из-за законодательных нововведений также могут вырасти цены на гаджеты, в частности, на смартфоны, опасается представитель Inventive Retail Group Людмила Семушина. А ассортимент техники в законопослушных российских магазинах может снизиться — при этом увеличится ее «серый импорт», не исключает она. Об этом же говорит источник, близкий к одному из электронных ритейлеров. Часть недорогих китайских смартфонов будет ввозиться в Россию, к примеру, из Казахстана, где нет закона о предустановке софта, рассуждает он.

Непродуманные правила предустановки могут привести к снижению ассортимента гаджетов в российской рознице, согласен представитель «М.Видео — Эльдорадо».

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков считает, что обязательная предустановка приложений на смартфоны может привести к росту их стоимости примерно на 3%, поскольку эта процедура требует дополнительных затрат. С ним согласен Эльдар Муртазин, по его расчетам, недорогие модели смартфонов могут подорожать на 300–600 рублей.

По данным компании-партнера нескольких производителей электроники, за первые девять месяцев этого года в России было продано чуть более 21,4 млн смартфонов. Доля Apple в этих продажах составила около 9,5%. На бюджетные смартфоны (в основном китайских производителей) стоимостью менее 7,5 тыс. рублей пришлось 9%.