Сфера влияния: Huawei выпустила новый флагман с собственной экосистемой

Глобальная корпорация Huawei Technologies представила первую серию смартфонов с гибкой экосистемой — Huawei Mate 30. Они гораздо меньше зависимы от внешнего влияния, чем предыдущие. Новый продукт выходит на рынок с собственным магазином приложений и инструментарием. Кроме того, это первый в мире смартфон со встроенным 5G-модемом. Подробнее о нем — в материале «Известий».

Не Google единым

Huawei около десяти лет трудилась над разработкой собственной экосистемы, свободной от внешних факторов. Торговая война с США и санкции подтолкнули руководство компании к решительным действиям.

У россиян есть свои преимущества — инструменты от отечественных IT-корпораций. Сервисы от «Яндекс» и Mail.ru — почта, облачные хранилища, карты, агрегаторы новостей и прочее — пользуются в России не меньшей, а часто и большей популярностью, чем от Google.

Сейчас глобальная корпорация обсуждает с «Яндексом» интеграцию в свои смартфоны голосового помощника «Алиса». Это подтвердил вице-президент потребительского бизнеса Huawei Алекс Чанг.

«Работа с «Яндексом» идет по довольно широкому спектру вопросов:по поводу поисковой системы, «Яндекс.Новости», «Яндекс.Дзен», голосового помощника и других. У нас, в свою очередь, есть разные устройства: смартфоны, портативные акустические системы, планшеты, и все эти девайсы должны иметь голосового помощника. Мы надеемся на взаимовыгодное партнерство. На данном этапе мы ведем переговоры, обсуждаем технические детали и как объединить это с нашими смартфонами», — отметил он.

Кроме того, Huawei вместе со Сбербанком рассматривает возможность внедрения в смартфоны платежных сервисов. Также переговоры об установке программного обеспечения на девайсы ведутся с Mail.ru.

Huawei пользуется стабильным спросом в России. По данным аналитиков Strategy Analytics, в июле компания стала лидером по продажам смартфонов на российском рынке и опередила ближайшего конкурента — Samsung — на 10%. Мировые показатели тоже улучшились: за первые шесть месяцев 2019 года Huawei реализовала 118 млн смартфонов — на 24% больше, чем за тот же период в прошлом году. Самой популярной стала модель P30 Pro. Этот камерафон возглавил многие рейтинги, в том числе чарт журнала о профессиональной фотографии TIPA.

Впрочем, в СМИ появились данные о том, что президент США Дональд Трамп намерен исключить Huawei из черного списка. Вашингтон нуждается в глобальной корпорации, так как та является ведущим производителем мощностей для сетей 5G. Но Huawei предпочитает не ждать смягчения санкций и искать другие решения.

Новые флагманы

Линейка Huawei Mate 30 представлена тремя моделями: флагманом Mate 30 Pro, базовым Mate 30 и премиальным Mate 30 RS Porsche Design. Флагманы получили мощный процессор нового поколения Kirin 990 со встроенным 5G-модемом. В первую очередь он обеспечит девайсу быстрое и стабильное соединение с сетью и эффективный расход заряда аккумулятора даже при сложных задачах и долгой работе.

Камера Huawei Mate 30 состоит из четырех фотомодулей и включает в себя сверхчувствительную 40-мегапиксельную кинокамеру SuperSensing Cine Camera. Она поддерживает съемку даже при очень слабом освещении. ISO — 51200, как у профессиональных камер.

Восторг у экспертов вызвал режим слоу-мо. Смартфон позволяет снимать 7680 кадров в секунду. Видео замедляется в 256 раз. Такая камера выхватывает, к примеру, полет пули.

С помощью других фотомодулей можно делать трехкратный оптический зум, а также пятикратный гибридный и 30-кратный цифровой. Есть стабилизация и сенсор глубины — он нужен для эффекта боке, то есть для размытия фона.

У Huawei Mate 30 экран-водопад, его края выходят на боковые грани. При этом нет кнопок регулирования громкости. Разработчики сделали их виртуальными, поэтому пользователь может настраивать звук как с правой, так и с левой стороны — как удобно. В играх и при съемке виртуальные кнопки можно использовать как дополнительные.

«Челка» на дисплее увеличилась — в нем расположился новый 3D-сканер для распознавания лица. Кроме того, с помощью инфракрасной камеры стало возможным управлять смартфоном на расстоянии — жестами. Также датчик отслеживает наклон головы при автоповороте. К примеру, если лечь на бок на кровать, экран не перевернется. Остались сканер отпечатков пальцев и динамик, передающий звук через дисплей.

Мощная батарея Mate 30 Pro 4500 мАч и технология быстрой зарядки позволяет полноценно использовать смартфон долгое время. Беспроводная зарядка на 27 Вт, проводная — на 40. Смартфон поддерживает и функцию обратной зарядки, с помощью которой можно подзаряжать от его аккумулятора другие гаджеты.

«Новая флагманская серия Huawei Mate 30 полностью раскрывает возможности современных мобильных технологий, — сказал глава потребительского бизнеса Huawei Ричард Ю. — Серия Huawei Mate 30 бросает вызов устоявшимся представлениям и предлагает пользователям новый уровень комфорта и функциональности. Приближение эры 5G открывает перед производителями смартфонов возможность по-новому взглянуть на мобильные технологии. Серия Huawei Mate 30 является воплощением самых передовых технологий».

Помимо серии смартфонов Huawei представила линейку умных часов Watch GT 2 с процессором Kirin A1. Они дольше работают без подзарядки, а также получили 15 спортивных режимов, 10 видов кардиотренировок, музыкальный плеер и функцию голосовых звонков через Bluetooth.