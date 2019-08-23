В Берлине задержали подозреваемого в убийстве мужчины, совершенном в пятницу, 23 августа, в столичном районе Моабит. Об этом прокуратура Берлина сообщила в официальном блоге в Twitter.

«В связи с преступлением был временно задержан один человек. Личность убитого и другие подробности в свете проведения следственной работы в настоящее время не могут быть опубликованы», — сказано в сообщении.

Tötungsdelikt heute Mittag in Moabit : Eine Person ist wegen der Tat vorläufig festgenommen worden. Weitere Einzelheiten können im Hinblick auf die andauernde Tatortarbeit und die weiteren Ermittlungen, auch zur Identität des Getöteten, derzeit nicht veröffentlicht werden. — GenStA Berlin (@GStABerlin) 23 августа 2019 г.

Ранее 23 августа сообщалось, что в Берлине неизвестный велосипедист застрелил мужчину и скрылся. Полиция предположила, что свое оружие, одежду и велосипед злоумышленник выбросил в реку Шпрее.

В этот же день стало известно, что в столице Германии застрелили уроженца Чечни — известного немецкой полиции исламиста.