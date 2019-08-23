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В Берлине задержали подозреваемого в убийстве мужчины

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Фото: Global Look Press/dpa/Michael Helbig
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В Берлине задержали подозреваемого в убийстве мужчины, совершенном в пятницу, 23 августа, в столичном районе Моабит. Об этом прокуратура Берлина сообщила в официальном блоге в Twitter.

«В связи с преступлением был временно задержан один человек. Личность убитого и другие подробности в свете проведения следственной работы в настоящее время не могут быть опубликованы», — сказано в сообщении.

Ранее 23 августа сообщалось, что в Берлине неизвестный велосипедист застрелил мужчину и скрылся. Полиция предположила, что свое оружие, одежду и велосипед злоумышленник выбросил в реку Шпрее.

В этот же день стало известно, что в столице Германии застрелили уроженца Чечни — известного немецкой полиции исламиста.

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