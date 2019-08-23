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СМИ узнали об убийстве в Берлине уроженца Чечни

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Фото: Timo Beurich
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Неизвестный застрелил в Берлине уроженца Чечни, погибший — известный полиции исламист. Об этом сообщил в пятницу, 23 августа, немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Об убийстве сообщили в полицию очевидцы. В настоящее время место преступления оцеплено, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. В расследовании задействовали вертолет и водную полицию, сообщил представитель правоохранительных органов.

В частности, водолазы исследуют реку Шпрее. Нападавший мог выкинуть орудие убийства с моста Лессинга, который находится недалеко от места преступления.

Ранее в этот же день СМИ сообщили, что неизвестный на велосипеде застрелил мужчину в центральном районе Берлина Моабит. Инцидент произошел около 12 часов дня. Мужчина скончался от выстрела в голову.

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