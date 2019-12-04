Американские СМИ сообщили о возможном введении ФРГ санкций против РФ

Власти Германии могут ввести ограничительные меры против России, если найдут доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине связано с РФ. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на материал The Wall Street Journal в среду, 4 декабря.

По информации источников газеты в правоохранительных органах, немецкие следователи уверены, что выяснили личность подозреваемого, который может быть связан с Москвой, пишет «Газета.ру»

Передача дела предположительно состоится 4 декабря. По мнению издания, инцидент может угрожать сотрудничеству РФ и Германии в области энергетики.

23 августа в Берлине в районе Моабит застрелили гражданина Грузии. Следствие не исключает, что данное убийство было заказным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что дело об убийстве не связано с Россией и официальными органами.