Прямой эфир

Американские СМИ сообщили о возможном введении ФРГ санкций против РФ

0
Фото: commons.wikimedia.org/Jürgen Matern
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Германии могут ввести ограничительные меры против России, если найдут доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине связано с РФ. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на материал The Wall Street Journal в среду, 4 декабря.

По информации источников газеты в правоохранительных органах, немецкие следователи уверены, что выяснили личность подозреваемого, который может быть связан с Москвой, пишет «Газета.ру»

Передача дела предположительно состоится 4 декабря. По мнению издания, инцидент может угрожать сотрудничеству РФ и Германии в области энергетики.

23 августа в Берлине в районе Моабит застрелили гражданина Грузии. Следствие не исключает, что данное убийство было заказным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что дело об убийстве не связано с Россией и официальными органами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Австралии россиянина объявили в розыск по подозрению в убийстве
В Италии задержан заочно осужденный в РФ за убийство гражданин Грузии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019