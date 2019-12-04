Лавров рассказал о предложении МИДа принять ответные меры против ФРГ

Москве потребуется небольшое время для выработки ответных мер в отношении Германии после высылки дипломатов. Об этом заявил «Интерфаксу» министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 4 ноября.

«Мы люди вдумчивые, сначала изучим то, что нам инкриминируют, и с какой стати это всё произошло», — сказал министр, отвечая на вопрос о возможных мерах в отношении Берлина.

Ранее в среду МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии. Также немецкое внешнеполитическое ведомство высылает из страны двух сотрудников российских спецслужб, а российский посол в ФРГ Сергей Нечаев вызван в МИД.

В российском дипведомстве пообещали принять ответные меры, а заявление немецкого министерства назвали безосновательным и недружественным. В Совете Федерации пообещали, что Россия зеркально ответит на высылку дипломатов.

23 августа стало известно, что в городском районе Моабит неизвестный мужчина на велосипеде выстрелил в человека и скрылся. Полиция предположила, что свое оружие, одежду и велосипед нападавший выбросил в реку Шпрее. На следующий день прокуратура Берлина сообщила об аресте подозреваемого — 49-летнего россиянина.

В августовском расследовании издания The Insider, международной группы журналистов-расследователей Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel говорилось, что убитого звали Зелимхан Хангошвили. Позднее «Интерфакс» со ссылкой на поступившее заявление генпрокуратуры ФРГ, отмечал, что в немецкой столице был убит гражданин Грузии и России Торнике К.

25 августа издание Spiegel со ссылкой на источники в прокуратуре Берлина сообщало, что убийство может быть связано с организованной преступностью. Убитый мужчина в Грузии считался доверенным лицом органов безопасности страны и якобы помогал им бороться против предполагаемого расширения российского влияния в регионе. В Тбилиси на него уже покушались, после чего он бежал на Украину. Некоторые немецкие СМИ предполагали, что убийца якобы мог быть связан с российским властям.

4 ноября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила о планах властей Германии ввести ограничительные меры против России, если будут найдены доказательства связи убийства грузина с Москвой. Отмечалось, что немецкие следователи считают, что установили личность подозреваемого, который может быть связан с Россией. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отказалась комментировать журналистам эту публикацию WSJ.