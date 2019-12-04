Захарова высказалась о возможных новых санкциях ФРГ против России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась комментировать журналистам публикацию The Wall Street Journal о возможном введении Германией новых санкций против России из-за убийства в Берлине уроженца Грузии Зелимхана Хангошвили.

«Ссылки на ссылки? Вы серьезно?» — сказала она в среду, 4 декабря, в ответ на вопрос НСН.

Ранее в среду стало известно, что МИД ФРГ решил выслать двух сотрудников посольства России. Официальной причиной названа низкая степень содействия российской стороны в расследовании убийства.

Россия зеркально ответит на высылку двух сотрудников посольства РФ в ФРГ, если они являются дипломатами, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

В МИД России также рассказали, что примут ответные меры. Заявление германской стороны министерство назвало безосновательным и недружественным.

23 августа стало известно, что в берлинском районе Моабит неизвестный мужчина на велосипеде выстрелил в человека и скрылся. Полиция предположила, что свое оружие, одежду и велосипед злоумышленник выбросил в реку Шпрее. На следующий день прокуратура столицы ФРГ сообщила об аресте подозреваемого — 49-летнего россиянина.

В августе в расследовании издания The Insider, международной группы журналистов-расследователей Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel говорилось, что убитого звали Зелимхан Хангошвили. Позднее «Интерфакс», ссылаясь на поступившее заявление генпрокуратуры ФРГ, отметил, что в Берлине был убит гражданин Грузии и России Торнике К.

Позже издание Spiegel со ссылкой на источники в прокуратуре Берлина сообщало, что убийство может быть связано с организованной преступностью. Убитый мужчина в Грузии считался доверенным лицом органов безопасности страны и якобы помогал им бороться против предполагаемого расширения российского влияния в регионе. В Тбилиси на него уже было совершено покушение, после чего он бежал на Украину. В ряде немецких СМИ появились предположения, что убийца якобы мог иметь отношение к российским властям.

О том, что власти ФРГ могут ввести ограничительные меры против России, если найдут доказательства связи убийства грузина с Россией, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на материал газеты The Wall Street Journal 4 декабря. В нем со ссылкой на источники в правоохранительных органах говорится, что немецкие следователи уверены, что установили личность подозреваемого, который может быть связан с Москвой.