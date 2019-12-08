В раде заявили приверженности Украины «красным линиям» на саммите «четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский будет придерживаться «красных линий» на саммите «нормандской четверки». Об этом в воскресенье, 8 декабря, написал спикер Верховной рады Дмитрий Разумков на своей странице Facebook.

«Завтра состоятся переговоры в «нормандском формате», и от их успешности зависит будущее страны. В этот день не должно быть политики и борьбы — только государственная позиция для Украины. Красные линии будут соблюдены, а наши территории — возвращены», — говорится в сообщении.

Накануне, 7 декабря, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в ходе состоявшегося в Киеве закрытого заседания согласовал сценарий реинтеграции Донбасса.

4 декабря лидеры партий «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» — Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук соответственно — призвали граждан выйти на акцию 8 декабря, чтобы призвать власти Украины перед саммитом «нормандской четверки» не нарушать «красные линии».

Лидеры партий уверены, что руководство Украины не должно допускать никаких компромиссов относительно евроатлантического курса страны и «деоккупации и возвращения Крыма». В качестве примера «красной линии» политики привели выборы на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик до «выполнения условий безопасности и деоккупации».

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.