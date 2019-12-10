Зеленский рассказал о снятии вопроса о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому»

Вопрос о компенсации в размере $3 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда в споре «Нафтогаза» и «Газпрома» удалось снять на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом украинский лидер Владимир Зеленский сообщил по итогам саммита «нормандской четверки», прошедшего 9 декабря в Париже.

«Мне кажется, мы в принципе сняли вопрос относительно 3 млрд, которые мы выиграли. Наша позиция простая: мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти», — цитирует президента Украины «РИА Новости».

«Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с 2014 года. Российский концерн требовал взыскать с украинской компании штрафы за недобор газа и долг за неоплаченное топливо. При этом Киев потребовал компенсации за недопоставку транзитных объемов.

В 2017 году суд обязал Киев выплатить России $2 млрд, а с «Газпрома» взыскал $4,63 млрд. Разница в выплатах по двум искам составила $2,56 млрд в пользу украинской компании.

Соглашение на транзит российского топлива в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Стороны до сих пор не подписали новое соглашение. Москва настаивает на том, чтобы договор был взаимовыгодным, а также на обнулении исковых требований.