Директор «Нафтогаза» ответил на предложение Медведева по транзиту газа

Директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал «невозможным вариантом» обнуление исковых требований к «Газпрому». Об этом 7 декабря он написал на своей странице в Facebook.

Такое заявление он сделал, комментируя слова премьер-министра России Дмитрия Медведева о необходимости прийти к нулевому варианту для того, чтобы Москва и Киев смогли договориться по газу. Премьер подчеркивал, что Россия и Украина не договорятся по газу, если Киев продолжит требовать выплаты денег.

«Нулевой вариант» — это прежде всего выполнить решение арбитража, чтобы задолженность «Газпрома» перед «Нафтогазом» равнялась нулю. Демонстрируя всем конструктивность своей позиции, мы даже согласны взять этот долг газом. Забыть о невыполнении договоренностей со стороны «Газпрома», простить «Газпрому» $3 млрд и забрать исковые требования в новом арбитраже без адекватной компенсации является невозможным вариантом», — написал Витренко.

Он отметил, что в таком случае теряется смысл любых новых договоренностей. Витренко напомнил, что исполнение решений Стокгольмского арбитража при разрешении споров между сторонами является частью соглашения о транзите газа, заключенного в 2009 году.

Накануне, 6 декабря, «Нафтогаз» уведомил российский «Газпром», что готова отозвать новые иски при условии выгодного долгосрочного транзита. Также «Нафтогаз» заявил о согласии получить уже присужденные ему $3 млрд газом.

Ранее в тот день министр энергетики России Александр Новак рассказал о ходе переговоров по транзиту газа. Он отметил, что идет интенсивный диалог, и подчеркнул, что Москва настроена найти решение.

Предыдущее общение сторон состоялось 20 ноября по видеосвязи, а 8 ноября прошли трехсторонние консультации и продолжались почти пять часов. При этом в ноябре этого года «Нафтогаз» подал очередной иск против «Газпрома» с требованием порядка $12 млрд компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф.

Ранее, в 2017 году, суд обязал Киев выплатить России $2 млрд, а с «Газпрома» взыскал $4,63 млрд. Разница в выплатах по двум искам составила $2,56 млрд в пользу украинской компании.

«Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с 2014 года. Российский концерн требовал взыскать с украинской компании штрафы за недобор газа и долг за неоплаченное топливо. При этом Киев потребовал компенсации за недопоставку транзитных объемов. Соглашение на транзит российского топлива в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Стороны до сих пор не подписали новое соглашение. Москва настаивает на том, чтобы договор был взаимовыгодным, а также на обнулении исковых требований.