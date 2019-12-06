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«Нафтогаз» назвал условие отказа от новых исков к «Газпрому»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украинская компания «Нафтогаз» уведомила российский «Газпром», что готова отозвать новые иски при условии выгодного долгосрочного транзита. Также «Нафтогаз» заявил о согласии получить уже присужденные ему $3 млрд газом, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook в пятницу, 6 декабря.

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«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трехсторонних переговоров по транзиту газа, чтобы продемонстрировать свою конструктивность, мы сказали, что мы готовы рассматривать возможность получить газ от «Газпрома» в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража», — заявил Витренко.

По его словам, на переговорах представители «Нафтогаза» заявили о готовности отозвать новые исковые требования, если будет заключен долгосрочный контракт на транзит российского газа, который будет покрывать все расходы. Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту.

Ранее в этот же день министр энергетики России Александр Новак рассказал о ходе переговоров по транзиту газа. Он отметил, что переговоры идут интенсивно, и подчеркнул, что Москва настроена найти решение.

Предыдущее общение сторон состоялось 20 ноября по видеосвязи, а 8 ноября прошли трехсторонние консультации и продолжались почти пять часов. Кроме того, в ноябре этого года «Нафтогаз» подал очередной иск против «Газпрома» с требованием порядка $12 млрд компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф.

В ноябре этого года «Нафтогаз» подал очередной иск против «Газпрома» с требованием порядка $12 млрд компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф.

Ранее в 2017 году суд обязал Киев выплатить России $2 млрд, а с «Газпрома» взыскал $4,63 млрд. Разница в выплатах по двум искам составила $2,56 млрд в пользу украинской компании.

«Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с 2014 года. Российский концерн требовал взыскать с украинской компании штрафы за недобор газа и долг за неоплаченное топливо. При этом Киев потребовал компенсации за недопоставку транзитных объемов. Соглашение на транзит российского топлива в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Стороны до сих пор не подписали новое соглашение. Москва настаивает на том, чтобы договор был взаимовыгодным, а также на обнулении исковых требований.

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