«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ

В случае прекращения транзита через Украину цены на газ в Европе могут удвоиться. Об этом в четверг, 5 декабря, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Кризисные цены спрогнозировать сложно, но думаю, я не ошибусь, если скажу, что цена на первых порах может и удвоиться», — цитирует его издание LIGA.net.

Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу. Также он подчеркнул опасность продолжения поставок газа из России без заключения соответствующего контракта, поскольку в таком случае украинскую сторону можно будет обвинить в краже и контрабанде.

29 ноября глава Министерства энергетики России Александр Новак на саммите стран — экспортеров газа сообщил о промежуточных итогах переговоров с Украиной. Сроки заключения договора о транзите топлива, по его словам, будут зависеть от Киева. В тот же день появились сведения от Еврокомиссии о том, что новые переговоры пройдут в начале декабря. Предыдущее общение сторон состоялось 20 ноября по видеосвязи, а 8 ноября прошли трехсторонние консультации и продолжались почти пять часов. 5 декабря Украина сообщила о срыве переговоров с Россией, запланированных на этот день.

«Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с 2014 года. Российский концерн требовал взыскать с украинской компании штрафы за недобор газа по контрактному правилу «бери или плати» (take or pay) и долг за неоплаченное топливо. При этом Киев потребовал компенсации за недопоставку транзитных объемов.

В 2017 году суд обязал Киев выплатить России $2 млрд, а с «Газпрома» взыскал $4,63 млрд. Разница в выплатах по двум искам составила $2,56 млрд в пользу украинской компании.

Помимо этого, в ноябре этого года «Нафтогаз» подал очередной иск против «Газпрома» с требованием порядка $12 млрд компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф.

Соглашение на транзит российского топлива в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Стороны до сих пор не подписали новое соглашение. Москва настаивает на том, чтобы договор был взаимовыгодным, а также на обнулении исковых требований.