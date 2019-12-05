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Украина сообщила о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Запланированные на 5 декабря переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся. Об этом сообщили в четверг, 5 декабря, в пресс-службе министерства энергетики Украины.

«Дата переговоров не подтверждена», — цитирует сообщение ведомства сайт общественного телевидения «Громадське»

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Отмечается, что дату проведения переговоров предложил министр энергетики Украины Алексей Оржель на совместном с руководством «Нафтогаза» брифинге по вопросам диалога о транзите газа 2 декабря.

Министр энергетики России Александр Новак согласился на эту дату, но при условии, что «будут решены все технические детали между компаниями».

Ранее, 29 ноября, Новак допустил, что очередные переговоры по газу могут состояться в начале декабря. Также об этом сообщали СМИ со ссылкой на источник в Еврокомиссии.

На следующий день Оржель назвал условие для прямых поставок: обязательную привязку цены к европейскому индикатору.

Предыдущее общение сторон состоялось 20 ноября по видеосвязи, а 8 ноября прошли трехсторонние консультации и продолжались почти пять часов. Однако стороны не достигли договоренностей.

Соглашение на транзит российского топлива в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Стороны до сих пор не подписали нового соглашения. Москва настаивает на том, чтобы договор был взаимовыгодным, а также на обнулении исковых требований.

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