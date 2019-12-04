«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обратиться к регулятору по тарифу на транзит

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил «Газпрому» обратиться к украинскому регулятору в сфере энергетики с обоснованием необходимости снижения тарифа на транзит газа. Об этом в среду, 4 декабря, он написал на своей станице в Facebook.

«Российской стороне было разъяснено, что она может обратиться к оператору или напрямую к регулятору (НКРЭКУ. — Ред.) с обоснованием необходимости снижения тарифа, если украинский тариф выше тарифа альтернативных газопроводов, или если тариф делает экспорт газа невыгодным для «Газпрома», — говорится в сообщении.

Также Витренко указал, что Украина внедряет европейскую методологию расчета тарифа по транзиту газа, согласно которой, тариф должен соответствовать актуальным расходам оператора газотранспортной системы. В связи с этим Киев не считает тарифы завышенными.

Ранее в этот день глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что предлагаемые Украиной тарифы на транзит газа «очень высокие». Также он отметил, что на данным момент в Вене проходят консультации с украинской компанией, которая должна стать независимым газотранспортным оператором в стране.

29 ноября глава Министерства энергетики России Александр Новак на саммите стран — экспортеров газа сообщил о промежуточных итогах переговоров с Украиной. Сроки заключения договора о транзите топлива, по его словам, будут зависеть от Киева. В тот же день появились сведения от Еврокомиссии о том, что новые переговоры пройдут в начале декабря. Предыдущее общение сторон состоялось 20 ноября по видеосвязи, а 8 ноября прошли трехсторонние консультации и продолжались почти пять часов.

«Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с 2014 года. Российский концерн требовал взыскать с украинской компании штрафы за недобор газа по контрактному правилу «бери или плати» (take or pay) и долг за неоплаченное топливо. При этом Киев потребовал компенсации за недопоставку транзитных объемов.

В 2017 году суд обязал Киев выплатить России $2 млрд, а с «Газпрома» взыскал $4,63 млрд. Разница в выплатах по двум искам составила $2,56 млрд в пользу украинской компании.

Помимо этого, в ноябре этого года «Нафтогаз» подала очередной иск против «Газпрома» с требованием порядка $12 млрд компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф.

Соглашение на транзит российского топлива в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Стороны до сих пор не подписали нового соглашения. Москва настаивает на том, чтобы договор был взаимовыгодным, а также на обнулении исковых требований.