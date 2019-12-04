Путин заявил о готовности России сохранить транзит газа через Украину

Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но Киев выдвигает неприемлемые условия. Об этом 4 декабря заявил президент России Владимир Путин.

«Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит, мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене, это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры возможные, они экономически неприемлемы для нас пока», — приводит его слова ТАСС.

Путин выразил надежду на то, что в ходе переговоров позицию Киева удастся изменить, и отметил, что с российской стороны рассматривается возможность увеличения поставок газа в Европу в случае прекращения транзита через Украину.

«Мы видим, в связи с ростом экономики, с ростом потребления растет и потребление, прежде всего в промышленности, промышленность растет», — цитирует президента «РИА Новости».

Ранее 29 ноября глава Министерства энергетики России Александр Новак на саммите стран — экспортеров газа сообщил о промежуточных итогах переговоров с Украиной. Сроки заключения договора о транзите топлива, по его словам, будут зависеть от Киева.

В тот же день появились сведения от Еврокомиссии о том, что новые переговоры пройдут в начале декабря. Предыдущее общение сторон состоялось 20 ноября по видеосвязи, а 8 ноября прошли трехсторонние консультации и продолжались почти пять часов.

Действие контракта России и Украины на транзит и поставку газа завершается 31 декабря 2019 года. В настоящее время Москва и Киев при посредничестве Еврокомиссии проводят консультации о возможном заключении нового соглашения, но окончательной договоренности пока не достигли.