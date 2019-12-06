Эксперт опроверг взыскание «Нафтогазом» $2,1 млрд c «Газпрома»

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков опроверг в беседе с «Известиями» взыскание Киевом с «Газпрома» $2,1 млрд.

Накануне, 5 декабря, глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о том, что с «Газпрома» удалось реально взыскать $2,1 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Он отметил, что это 45% всей компенсации, присужденной украинской стороне в арбитраже в феврале 2018 года.

«Деньги со счетов «Газпрома» на счета «Нафтогаза» не переходили. Никакого взыскания в том смысле, чтобы «Нафтогаз» реально получил деньги от «Газпрома», не было», — сказал Юшков.

По его словам, Кобелев искажает реальность и речь идет об обычном взаимозачете по решениям Стокгольмского арбитража по двум делам.

Первое касалось поставок газа на Украину. Решение было вынесено 22 декабря 2017 года в пользу «Газпрома», «Нафтогаз» обязали выплатить российской компании $2,019 млрд.

Во втором деле рассматривался транзит через Украину. Арбитраж вынес решение 28 февраля 2018 года, потребовав от «Газпрома» выплатить $4,673 млрд.

По итогам зачета встречных требований «Газпром» обязан заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.

По словам Юшкова, «Газпрому» вполне по силам выплатить назначенный штраф. Более того, в 2018 году «Газпром» создал отдельный счет и зарезервировал на нем $2,6 млрд, отметил специалист.

Однако на данном этапе российская компания оспаривает решения Стокгольмского арбитража по делу о транзите через Украину в Шведском суде.

Причиной иска послужили возможные нарушения процедуры в ходе рассмотрения в арбитраже. Как ожидается, разбирательство завершится весной 2020 года.

Соглашение на транзит российского топлива в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Стороны до сих пор не подписали нового соглашения. Москва настаивает на том, чтобы договор был взаимовыгодным, а также на обнулении исковых требований.