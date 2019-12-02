Киев связал прямые поставки газа из России с компенсациями по арбитражам

Украина готова принять прямые поставки газа из России в качестве компенсаций по искам, которые Киев выиграл в международных судах, заявил министр энергетики страны Алексей Оржель в понедельник, 2 декабря.

«Для того чтобы предварительно принимать окончательные решения относительно объемов и сроков, а также компенсации, мы должны четко отработать все технические моменты, поэтому технический процесс проходит очень активно», — отметил Оржель на брифинге в эфире телеканале «Наш».

Он подчеркнул, что в настоящий момент стороны находятся в технических консультациях.

Кроме того, вопрос поставок и сроков Киев максимально координирует с европейской стороной.

По словам главы минэнерго, объемы прямых поставок газа из России на Украину будут зависеть от объемов и скорости компенсаций в пользу «Нафтогаза» по арбитражным спорам с «Газпромом», а также от объемов транзита.

Он также подчеркнул, что Украина настаивает на привязке цены на поставки газа из России к европейскому индикатору.

«Мы должны брать индикатор Европы. Если в Европе цена снижается, а, согласно соответствующим оценкам, в Европе в ближайшее время возможно увеличение предложения и инфраструктуры LNG, мы, соответственно, привязываемся формульно к цене Европы», — отметил Оржель в эфире программы «Свобода слова» на телеканале «Украина».

По его словам, Киев не может больше получать «политическую» цену на газ.

Оржель заявил также, что транзит из России в 2020 году позволит снизить цену на газ для населения, при этом в случае, если договор подписан не будет, она резко вырастет.

«С 1 января у нас может отсутствовать транзит, а отсутствие транзита — это потенциальная цена в 12 тыс. гривен ($499. — Ред.)», — подчеркнул министр.

Как он отметил, следующий этап переговоров может состояться 5 декабря.

29 ноября в «Газпроме» сообщили, что Россия и Украина в пятницу на экспертном уровне обсудили технические вопросы условий транзита газа с 2020 года и продолжат совместную работу на следующей неделе, 2–6 декабря, в двустороннем формате.

Действие контракта России и Украины на транзит и поставку газа завершается 31 декабря 2019 года. В настоящее время Москва и Киев при посредничестве Еврокомиссии проводят консультации о возможном заключении нового соглашения, но окончательной договоренности пока не достигли.