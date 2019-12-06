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В «Нафтогазе» рассказали о взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд

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Фото: РИА Новости/Александр Максименко
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Украине удалось взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Об этом рассказал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net.

Он отметил, что это 45% всей компенсации, присужденной украинской стороне в арбитраже в феврале 2018 года.

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«Эту часть выигрыша мы отразили в отчетности и заплатили соответствующие налоги и дивиденды. Таким образом, эта сумма почти полностью попала в госбюджет Украины», — отметил Коболев.

Он добавил, что сейчас «Нафтогаз» работает над взысканием оставшейся суммы. По его словам, с учетом процентов это около $3 млрд.

При этом Коболев подчеркнул, что если «Газпром» не вернет оставшуюся сумму, то «Нафтогаз» получит разрешения местных судов на продажу активов российской компании.

«Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с 2014 года. Российский концерн требовал взыскать с украинской компании штрафы за недобор газа по контрактному правилу «бери или плати» (take or pay) и долг за неоплаченное топливо. При этом Киев потребовал компенсации за недопоставку транзитных объемов.

В 2017 году суд обязал Киев выплатить России $2 млрд, а с «Газпрома» взыскал $4,63 млрд. Разница в выплатах по двум искам составила $2,56 млрд в пользу украинской компании.

Помимо этого, в ноябре этого года компания «Нафтогаз» подала очередной иск против «Газпрома» с требованием порядка $12 млрд компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф.

Соглашение на транзит российского топлива в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Стороны до сих пор не подписали нового соглашения. Москва настаивает на том, чтобы договор был взаимовыгодным, а также на обнулении исковых требований.

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