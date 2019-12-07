Медведев рассказал о перспективах переговоров с Украиной по газу

Россия и Украина не смогут договориться по газу, если Киев продолжит требовать выплаты денег в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Об этом в субботу, 7 декабря, заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Невозможно договориться по газу и в то же время сказать, а вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям. Поэтому хотят они или нет этого, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту», — рассказал он в интервью программе «Вести в субботу».

Также председатель правительства отметил, что это должно быть обоюдовыгодное решение. Кроме того, Медведев отметил, что цена газа для Украины может быть ниже, но нельзя навязать России высокие тарифы на транзит.

Накануне, 6 декабря, «Нафтогаз» уведомила российский «Газпром», что готова отозвать новые иски при условии выгодного долгосрочного транзита. Также «Нафтогаз» заявил о согласии получить уже присужденные ему $3 млрд газом.

Ранее в этот день министр энергетики России Александр Новак рассказал о ходе переговоров по транзиту газа. Он отметил, что переговоры идут интенсивно, и подчеркнул, что Москва настроена найти решение.

Предыдущее общение сторон состоялось 20 ноября по видеосвязи, а 8 ноября прошли трехсторонние консультации и продолжались почти пять часов. Кроме того, в ноябре этого года «Нафтогаз» подал очередной иск против «Газпрома» с требованием порядка $12 млрд компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф.

В ноябре этого года «Нафтогаз» подал очередной иск против «Газпрома» с требованием порядка $12 млрд компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф.

Ранее в 2017 году суд обязал Киев выплатить России $2 млрд, а с «Газпрома» взыскал $4,63 млрд. Разница в выплатах по двум искам составила $2,56 млрд в пользу украинской компании.

«Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с 2014 года. Российский концерн требовал взыскать с украинской компании штрафы за недобор газа и долг за неоплаченное топливо. При этом Киев потребовал компенсации за недопоставку транзитных объемов. Соглашение на транзит российского топлива в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Стороны до сих пор не подписали новое соглашение. Москва настаивает на том, чтобы договор был взаимовыгодным, а также на обнулении исковых требований.