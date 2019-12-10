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Зеленский анонсировал новые условия транзита газа через Украину

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Фото: TASS/Zuma
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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным транзит газа и предложил продлить контракт на поставки газа из России в ЕС через Украину на 10 лет.

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Об этом он заявил на брифинге по итогам саммита в «нормандском формате», который состоялся в Париже 9 декабря.

«Мы действительно уделили большое количество времени нашей встречи тет-а-тет именно этому вопросу», — приводит слова украинского лидера «РИА Новости».

Зеленский выразил уверенность в подписании нового транзитного контракта по лучшим условиям, чем до этого обсуждали представители обеих стран. По его словам, вопрос о продлении контракта на год снят, поскольку он «настаивал на максимально амбициозных условиях для Украины и Европы» — контракте на 10 лет.

Помимо этого президент Украины заявил, что вопрос о компенсации в размере $3 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда в споре «Нафтогаза» и «Газпрома» на переговорах с Путиным удалось снять. Украинская сторона подтвердила готовность принять компенсацию в виде прямых поставок газа в страну.

Соглашение на транзит российского топлива в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года.

25 ноября глава министерства энергетики Украины Алексей Оржель назвал подписание соглашения с Россией приоритетом для страны.

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