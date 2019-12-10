«Нафтогаз» назвал переговоры в Париже конструктивными

Переговоры России и Украины по газу на полях саммита «нормандской четверки» в Париже прошли конструктивно. Об этом в понедельник, 9 декабря, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, стороны достигли договоренности продолжать переговоры по газовому вопросу.

«Был конструктивный разговор. Мы изложили свои позиции… включая вопросы газа», — цитирует Витренко «РИА Новости».

При этом он отметил, что Киев не намерен отказываться от исковых претензий к «Газпрому».

«Мы ничего не обнуляем. Наоборот, мы аргументированно объяснили, почему наша позиция по необходимости выполнения арбитражей действительно законна и почему решения арбитражей окончательны и обязательны для выполнения», — указал он.

Ранее в понедельник СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на переговорах президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского будут присутствовать глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики России Александр Новак.

В конце декабря заканчивается действие десятилетнего договора о транзите российского газа в Европу через территорию Украины, однако новое соглашение до сих пор не заключено. Переговоры Москвы и Киева проходят при посредничестве Еврокомиссии.

6 декабря «Нафтогаз» уведомил российский «Газпром», что готов отозвать новые иски при условиях выгодного долгосрочного транзита и получения уже присужденных ему Стокгольмским арбитражем $3 млрд газом.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости прийти к нулевому варианту, для того чтобы Москва и Киев смогли договориться.

«Нормандский саммит» (РФ, Украина, Франция, Германия) проходит в Париже 9 декабря. На его полях состоялась первая встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.