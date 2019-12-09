Путин прокомментировал встречу с Зеленским

Президент России Владимир Путин позитивно оценил свою встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита «нормандской четверки» в Париже.

Для двух лидеров это были первые личные переговоры, ранее они общались по телефону.

«Хорошо, я доволен», — сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос о встрече с Зеленским.

Президент отметил, что переговоры прошли «по-деловому».

Встреча длилась 1 час 20 минут. Как сообщили в Елисейском дворце, лидеры двух стран пообщались в формате один на один 5–10 минут.

Ранее помощник российского президента отмечал, что Путин и Зеленский планируют обсудить Минские соглашения.

В настоящее время в Елисейском дворце начался ужин лидеров «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия и Украина), после которого ожидается совместное заявление.

Так называемый «нормандский формат» существует с июня 2014 года. Тогда лидеры четырех стран впервые обсудили ситуацию в Донбассе, а через год приняли Минские соглашения, прописывающие шаги для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Нынешний саммит проходит 9 декабря в Париже.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский пришел на встречу с русскоязычной «шпаргалкой».