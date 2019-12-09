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Зеленский принес на саммит в Париже «шпаргалку» на русском языке

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент Украины Владимир Зеленский принес на переговоры в «нормандском формате» бумагу с рукописным текстом на русском языке.

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Фото опубликовал в соцсетях журналист Дмитрий Смирнов.

На снимках видно, что в папке Зеленского среди прочих документов есть и написанный от руки лист бумаги. Что именно написано, разобрать не удалось, однако журналисты утверждают, что текст на русском языке. Украинское издание «Страна.ua» назвало бумагу «шпаргалкой для переговоров».

Саммит лидеров «нормандской четверки» (Украина, Германия, Россия и Франция) проходит в Париже в понедельник, 9 декабря. После переговоров, длившихся более двух часов, главы государства прервались ради личной встречи Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее в понедельник сообщалось, что Зеленский оконфузился в начале саммита.

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