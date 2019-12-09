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«Нормандский саммит» прервался для переговоров Путина и Зеленского

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Переговоры лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия, Украина) прерваны ради двусторонней встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом 9 декабря сообщается на официальной странице офиса президента Украины в Facebook.

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«Сейчас началась встреча двух глав государств. После этого возобновятся переговоры в четырехстороннем формате», — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, на проходящей двусторонней встрече Путин и Зеленский обсуждают совместную декларацию.

Ранее сообщалось о начале встречи лидеров двух стран. По протоколу на нее отведено 45 минут, рассказал помощник Путина Юрий Ушаков.

Ранее Путин и Зеленский вели только телефонные переговоры. Встреча президентов проходит сразу после завершения встречи лидеров стран – участниц саммита в «нормандском формате».

6 декабря Зеленский рассказал о своих ожиданиях от предстоящих переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе в «нормандском формате». По его словам, он хочет добиться ясности в вопросе дальнейшего обмена удерживаемыми лицами, прекращения огня и установления мира в Донбассе.

«Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. В феврале 2015 года «нормандская четверка» подписала комплекс мер по реализации Минских соглашений, которые предусматривали прекращение огня и примирение сторон. Договоренности об отводе сил и разоружении неоднократно нарушались.

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