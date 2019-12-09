Саммит «нормандской четверки» завершился спустя более двух часов

Саммит «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия, Украина) в Париже завершился спустя более двух часов после начала. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Елисейский дворец.

Переговоры лидеров четырех стран начались в 17:20 (19:20 мск) с опозданием на полтора часа.

Планируется, что в ближайшее время должна состояться первая двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, а затем итоговая пресс-конференция.

Ранее в понедельник Путин прибыл в Париж. Во внутреннем дворике Елисейского дворца российский лидер прошел вдоль строя почетного караула. На крыльце президента России встретил французский лидер Эммануэль Макрон.

6 декабря Зеленский рассказал о своих ожиданиях от предстоящих переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе в «нормандском формате». По его словам, он хочет добиться ясности в вопросе дальнейшего обмена удерживаемыми лицами, прекращения огня и установления мира в Донбассе.

«Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. В феврале 2015 года «нормандская четверка» подписала комплекс мер по реализации Минских соглашений, которые предусматривали прекращение огня и примирение сторон. Договоренности об отводе сил и разоружении неоднократно нарушались.