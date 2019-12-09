Путин прибыл в Елисейский дворец для участия в «нормандском саммите»

Президент России Владимир Путин прибыл в Елисейский дворец, где в понедельник, 9 декабря, проходит саммит «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия, Украина) по теме урегулирования в Донбассе. Об этом сообщает «РИА Новости».

Во внутреннем дворике Елисейского дворца глава российского государства прошел вдоль строя почетного караула. На крыльце Путина встретил президент Франции Эммануэль Макрон.

Отмечается, что представители четырех стран соберутся в зале «Мюрат» Елисейского дворца около 18.00 мск. На переговоры отводится 2 часа 45 минут.

По данным агентства, до начала саммита у российского лидера запланированы отдельные переговоры — сначала с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, затем с Макроном.

Как сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, встреча президента России с украинским коллегой Владимиром Зеленским запланирована после саммита.

«Всё это будет вписываться в тот формат, который предложат организаторы саммита — французы, то есть, очевидно, после завершения всех мероприятий», — приводит ТАСС слова представителя Кремля. Он также добавил, что не знает, сколько продлится беседа, так как «это будет зависеть от лидеров». Ушаков подчеркнул, что темы, которые затронут Путин и Зеленский, прежде всего касаются выполнения Минских соглашений.

Ранее в этот же день сообщалось, что глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики России Александр Новак примут участие во встрече президентов РФ и Украины.

6 декабря Зеленский рассказал о своих ожиданиях от предстоящих переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе в «нормандском формате». По его словам, он хочет добиться ясности в вопросе дальнейшего обмена удерживаемыми лицами, прекращения огня и установления мира в Донбассе.

«Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. В феврале 2015 года «нормандская четверка» подписала комплекс мер по реализации Минских соглашений, которые предусматривали прекращение огня и примирение сторон. Договоренности об отводе сил и разоружении неоднократно нарушались.