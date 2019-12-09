Активистки Femen устроили акцию у Елисейского дворца

Две активистки движения Femen устроили акцию, продемонстрировав обнаженную грудь ожидающим прохода в Елисейский дворец журналистам. В резиденции президента Франции вечером в понедельник, 9 декабря, состоится встреча в «нормандском формате».

Девушки пробрались в ряды представителей СМИ и сбросили куртки. После чего из одежды на них остались джинсы и обувь. Затем нарушительницы порядка перелезли через ограждение, отделяющее тротуар от дороги, и стали выкрикивать лозунги, сообщает «РИА Новости».

Сотрудники службы безопасности Елисейского дворца пресекли акцию в течение нескольких секунд, повалив активисток на асфальт. От входа во дворец девушек увели полицейские.

Brisk start for the Ukraine - Russia summit with some topless protestors outside the Elysee. pic.twitter.com/xyh98WBphI — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) December 9, 2019

Ранее в понедельник провокацию в Париже устроили украинские радикалы. Националисты надругались над флагами России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Флаг РФ поднял и забрал с собой один из российских журналистов.

Накануне переговоров лидеров стран «нормандской четверки» в Киеве прошел митинг. Собравшиеся скандировали: «Нет капитуляции!». А к вечеру разбили палатки возле офиса Зеленского, заявив, что уйдут только после оглашения итогов переговоров.

9 декабря в Париже пройдет встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция). В преддверии саммита пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский «так или иначе пообщаются» на полях встречи, тем более что в переговорах заинтересованы обе стороны.