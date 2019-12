Активистки Femen устроили акцию у Елисейского дворца

Две активистки движения Femen устроили акцию, продемонстрировав обнаженную грудь ожидающим прохода в Елисейский дворец журналистам. В резиденции президента Франции вечером в понедельник, 9 декабря, состоится встреча в «нормандском формате».

Девушки пробрались в ряды представителей СМИ и сбросили куртки. После чего из одежды на них остались джинсы и обувь. Затем нарушительницы порядка перелезли через ограждение, отделяющее тротуар от дороги, и стали выкрикивать лозунги, сообщает «РИА Новости».

Сотрудники службы безопасности Елисейского дворца пресекли акцию в течение нескольких секунд, повалив активисток на асфальт. От входа во дворец девушек увели полицейские.

Brisk start for the Ukraine - Russia summit with some topless protestors outside the Elysee. pic.twitter.com/xyh98WBphI