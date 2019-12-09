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Ушаков назвал главную цель встречи Путина и Зеленского

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Главной целью встречи президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите «нормандской четверки» станет обсуждение Минских соглашений. Об этом в понедельник, 9 декабря, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

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Однако лидеры РФ и Украины могут коснуться ее в беседе тет-а-тет

По его словам, общение должно состояться после завершения всех мероприятий. Ушаков отметил, что ограничений по времени для проведения встречи нет.

«Всё будет вписываться в тот формат, который предложат организаторы саммита», — цитирует Ушакова «Интерфакс».

Ранее в тот же день источник ТАСС сообщил, что лидеры России и Украины проведут двусторонние переговоры после завершения встречи лидеров стран – участниц саммита в «нормандском формате» и совместной пресс-конференции. Отмечалось, что общение президентов состоится там же, где и переговоры четверки, — в Елисейском дворце.

Встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) пройдет 9 декабря в Париже. В преддверии саммита пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что «так или иначе Путин и Зеленский пообщаются» на полях встречи, тем более что в переговорах заинтересованы обе стороны.

В преддверии встречи четверки в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) вступил в силу закон о границах, а на Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса. Ожидается, что на саммите украинский лидер предложит создать в Донбассе «муниципальную стражу».

Накануне саммита в Киеве прошел митинг. Собравшиеся скандировали: «Нет капитуляции!», — а к вечеру разбили палатки возле офиса Зеленского. Участники акции заявили, что уйдут только после оглашения итогов переговоров.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители региона выступили против новой власти и объявили о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В том же году была сформирована трехсторонняя контактная группа, в которую вошли представители Украины, ОБСЕ и России. В 2015 году лидерами России, Украины, Германии и Франции был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Документ предусматривает в том числе всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

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