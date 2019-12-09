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СМИ узнали о позиции России перед «нормандским саммитом»

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Фото: REUTERS/Charles Platiau
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Россия однозначно выступает против пересмотра Минских договоренностей и рассчитывает, что коллеги по «нормандскому формату» также будут настаивать на неизменности пунктов соглашений. О позиции Москвы перед саммитом рассказал источник «Коммерсанта» 9 декабря.

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По словам собеседника издания, Россия готова занимать жесткую позицию на переговорах в Париже, в частности по внесению коррективов в документ и надеется на поддержку со стороны Германии и Франции в этом вопросе.

«Для них (украинской стороны. — Ред.) эта встреча — политический акт, а для нас — рабочая. Если в соглашениях написано, что выборы должны быть досрочными, значит, их нельзя совместить с очередными», — заявил собеседник «Коммерсанта».

В вопросе дальнейшего развития отношений с Киевом Москва, по данным издания, согласна на сценарий, реализованный с Тбилиси — сохранение двусторонних связей, в частности, в сфере экономики вопреки нерешенному конфликту. В будущем различные вопросы можно будет решить в новых форматах.

Ранее в декабре президент Украины Владимир Зеленский выразил несогласие с порядком выполнения пунктов Минских соглашений, а его помощник допустил уточнение документа.

Встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) пройдет 9 декабря в Париже, напоминает «Газета.ру». Его ключевой темой станет вопрос об особом статусе Донбасса. В Киеве «красной линией» назвали украинские границы.

В преддверии переговоров в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике вступил в силу закон о границах ДНР, а на Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса, детали которых неизвестны. Ожидается, что на саммите Зеленский предложит создать в Донбассе «муниципальную стражу».

Накануне саммита в Киеве прошел митинг. Собравшиеся скандировали «нет капитуляции», а к вечеру разбили палатки возле офиса Зеленского и намерены уйти только после оглашения итогов саммита четверки.

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