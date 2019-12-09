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Источник назвал время встречи Путина и Зеленского на полях саммита четверки

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Фото: Global Look Press/Stephan Gabriel
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Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский проведут двусторонние переговоры после завершения встречи лидеров стран – участниц саммита в «нормандском формате» и совместной пресс-конференции. Общение президентов состоится там же, где и переговоры четверки — в Елисейском дворце в Париже 9 декабря. Об этом сообщил источник ТАСС.

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Также у Путина запланированы отдельные беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, обе встречи должны состояться до саммита. На переговоры четверки предварительно отведено 2,5 часа.

Официально данную информацию не подтвердили ни в Кремле, ни в Елисейском дворце.

По данным РБК-Украина, Зеленский также переговорит с Макроном и Меркель до саммита. Информации о дате встречи украинского лидера с Путиным у издания нет.

Если отдельные переговоры Путина и Зеленского состоятся, то это станет первой очной беседой двух лидеров. Ранее президенты четыре раза созванивались по телефону.

Встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) пройдет 9 декабря в Париже, пишет «Газета.ру». В преддверии саммита пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что «так или иначе Путин и Зеленский пообщаются» на полях встречи, тем более что в переговорах заинтересованы обе стороны.

Ключевой темой саммита станет вопрос об особом статусе Донбасса. Зеленский сравнивал переговоры на эту тему без личного общения с Путиным с бегом на месте.

В преддверии встречи четверки в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике вступил в силу закон о границах ДНР, а на Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса. Ожидается, что на саммите украинский лидер предложит создать в Донбассе «муниципальную стражу».

Накануне саммита в Киеве прошел митинг. Собравшиеся скандировали: «Нет капитуляции!», — а к вечеру разбили палатки возле офиса Зеленского. Участники акции заявили, что уйдут только после оглашения итогов переговоров.

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